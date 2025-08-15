Mastantuono promete dejarse la vida por el Real Madrid

El argentino Franco Mastantuono aseguró en su presentación como jugador del Real Madrid que se va a dejar la vida por la camiseta blanca. Su presentación se dio tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30. En su declaración afirmó que será un hincha dentro de la cancha, tras cumplir el sueño de su carrera con 18 años.



"Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo", inició su discurso Mastantuono. El futbolista habló sin leer ningún escrito e improvisando tras escuchar el recibimiento del presidente Florentino Pérez.

"Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo. A mi grupo de amigos y de trabajo, que siempre están ahí. Y a mi familia, abuelos y tíos, que han viajado para estar en este momento tan feliz", prosiguió con los agradecimientos.



Mastantuono resaltó los valores que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid. "Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo", dijo.

Y cerró su intervención agradeciendo la confianza de la directiva madridista, del cuerpo técnico y de los trabajadores del Real Madrid, por el caluroso recibimiento. Dejó una declaración de intenciones al madridismo.



"Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad", aseguró.



"Agradezco al presidente, a la directiva, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí y a toda la gente del club que me ha hecho sentir muy cómodo. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!", sentenció.

Madrid / EFE