“Más que expectativas, son incertidumbres”: Gremios de Lara desconfían de los anuncios salariales para el 1° de mayo

“Más que expectativas, son incertidumbres”, así se expresó la profesora Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL, al anunciar las acciones que tomarán los representantes gremiales de la región larense de cara al primero de mayo.

En una declaración para los medios de comunicación, Terán indicó que ve con preocupación que no existan elementos de confianza en el discurso gubernamental sobre el aumento salarial y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y jubilados del país.

“Solamente se habla de la posibilidad de un incremento mínimo, que es lo que se interpreta en su discurso” afirmó.

Al mismo tiempo que cuestionó la afirmación de Delcy Rodríguez en donde señaló que preparan un “aumento responsable” para el día del trabajador: “¿Y es que los aumentos anteriores no fueron responsables?”, preguntó la dirigente.

Recordó que el actual sueldo, el cual no ha sido aumentado desde mediados del 2022, se valora en unos 0,27 centavos de dólar mensuales, por lo cual, también se cuestiona que acciones ha tomado el ejecutivo para revertir esta situación.

Urgencia de sindicatos en la toma de decisiones

“¿A quienes han llamado para consultar cuáles son las necesidades del trabajador? Nosotros pedimos que a esas mesas de diálogo, estén incorporados los sindicatos debidamente constituidos”, agregó la representante gremial.

En este sentido, recalca que para los gremios, es difícil tener grandes expectativas respecto a un aumento salarial, pues en anteriores ocasiones no les han escuchado todos sus requerimientos.

“No queremos bonificación, pero tampoco nos llenamos de inmensas expectativas”, refirió, mientras que por otra parte también afirma comprender que bajo las condiciones económicas actuales, un aumento de sueldo, sería devorado por la inflación sostenida de los últimos meses.

Agenda de acciones: De cara al primero de mayo

La profesora Terán, indicó que a lo largo de la semana, los gremios y sindicatos estarán realizando una serie de actividades en relación con el día del trabajador a celebrarse el próximo 1ero de mayo.

“Hemos programado a partir de este lunes, la rueda de prensa y reuniones de carácter operativo, el día martes estaremos realizando un conversatorio, que se llevará a cabo en el sindicato de jubilados del IVSS”.

Para el día miércoles, tienen planteado un ‘pancartazo’ en la propia sede de los jubilados del seguro social, mientras que el jueves se realizará una misa de acción de gracias en la iglesia San Francisco de Asís.

“Le daremos gracias a Dios, porque nos ha permitido avanzar en unidad a pesar de las dificultades, en la lucha por recuperar todo lo que hemos perdido”, afirmó.

Y por último, indicó que llevarán a cabo el día viernes, la concentración del día del trabajador, en las adyacencias de la catedral metropolitana de Barquisimeto, desde donde partirá una movilización hacia la plaza la justicia, para seguir exigiendo la reivindicación de sus derechos laborales.

Lara / El Impulso