Más de 80 horas sin servicio eléctrico acumuló el estado Lara este miércoles, según Activos por la Luz #18Jun

Un total de 20 sectores pertenecientes a cuatro municipios del estado Lara reportaron interrupciones en el servicio eléctrico durante la jornada de este miércoles 17 de junio. De acuerdo con el balance diario publicado por el movimiento Activos por la Luz a través de sus redes sociales, la entidad acumuló un preocupante registro de 80 horas con 36 minutos sin energía, con cortes que promediaron las 4 horas y 29 minutos de duración.

El monitoreo detalló que la restricción del fluido eléctrico afectó principalmente a los municipios Iribarren y Palavecino, donde además se reportaron fluctuaciones de voltaje que ponen en riesgo los electrodomésticos de los habitantes.

Iribarren a la cabeza de los racionamientos

El municipio Iribarren, volvió a registrar la mayor carga de la crisis energética con 14 sectores afectados. En esta jurisdicción se contabilizaron 14 cortes que sumaron de manera combinada 52 horas con 10 minutos a oscuras, sumado a dos fuertes fluctuaciones.

Por su parte, Palavecino reportó afectaciones en 4 sectores, acumulando 19 horas y 26 minutos sin servicio, además de una fluctuación. Los municipios foráneos no escaparon de la situación: en Simón Planas se registró un corte de 5 horas de duración, mientras que en Urdaneta un sector reportó una interrupción de 4 horas continuas.

Bloques de racionamiento prolongados

Uno de los datos más críticos que arroja el informe de la organización civil es la prolongación de los bloques de racionamiento. De los 20 sectores encuestados, un total de 9 superaron las 5 horas continuas sin electricidad. Esta realidad golpeó con fuerza a seis comunidades de Iribarren, dos de Palavecino y una del municipio Planas.

La ciudadanía larense continúa utilizando las plataformas digitales y los comités vecinales como mecanismos de denuncia ante la falta de cronogramas oficiales de racionamiento por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), una situación que sigue impactando la calidad de vida, el comercio y la actividad laboral en la región.

Lara / El Impulso