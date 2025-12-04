Más de 30 familias de Quebrada Honda del municipio Bolívar suman 11 días sin electricidad

11 días sin electricidad sumaron este jueves, más de 30 familias que viven cerca de la escuela de Quebrada Honda, ubicada en la parroquia El Pilar del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui.

Según vecinos, hasta ahora no han recibido una respuesta positiva sobre el restablecimiento del servicio, el cual, al parecer, depende de la sustitución de un transformador de 37.5 Kva que se averió el pasado 24 de noviembre.

Se conoció que los afectados levantaron un acta y realizaron formalmente la solicitud de un nuevo equipo, en la oficina de la Corporación de Servicios Públicos que tienen en el centro de la parroquia, sin ver hasta ahora algún resultado.

Vocera

Marisol Caguana, representante de la comunidad, comentó que están tocando todas las puertas necesarias, para ver si les restablecen el servicio.

Recordó que en esta parte del sector hay personas vulnerables como adultos mayores en cama y niños, quienes se ven más afectados por la situación.

En el resto de la comunidad, residentes relataron que con frecuencia sufren de apagones eléctricos, ocurriendo uno de los más fuertes esta semana, el cual, supuestamente, se prolongó por tres días.

Barcelona / Elisa Gómez