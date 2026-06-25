Más de 23 mil personas continúan sin ser contactadas tras el sismo del 24 de junio

Las labores de búsqueda y localización de personas afectadas por el terremoto registrado el pasado 24 de junio continúan en Venezuela, mientras miles de familias permanecen a la espera de información sobre sus seres queridos.

De acuerdo con cifras publicadas en el portal oficial de búsqueda de desaparecidos, se han registrado 24.908 reportes de personas desaparecidas desde que ocurrió el evento sísmico.

Del total de casos reportados, 23.778 personas continúan sin ser contactadas, por lo que sus expedientes permanecen activos dentro del sistema de búsqueda habilitado por las autoridades y organismos de emergencia.

Asimismo, el balance indica que 1.130 ciudadanos han sido localizados a salvo, gracias al trabajo de los equipos de rescate, organismos de protección civil y la colaboración de familiares y voluntarios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener actualizada la información de los casos registrados y utilizar únicamente los canales oficiales para reportar personas desaparecidas o recibir información sobre familiares.

Para atender emergencias en Caracas, fueron habilitadas las líneas telefónicas *171 para usuarios de CANTV, 1 para Movilnet, 112 para Digitel y 911 para Movistar.

Caracas / Redacción web