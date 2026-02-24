Más de 11 mil viajeros ingresaron por el terminal de Carúpano durante la zafra de Carnaval

Unos 11.200 pasajeros ingresaron a Carúpano, en el estado Sucre, por el terminal terrestre de la ciudad, de acuerdo a las cifras que maneja la directiva del ente.

La cifra se traduce en un aumento en la movilización con respecto a 2025, cuando se contabilizaron unos 10 mil viajeros.

Los destinos de origen más comunes fueron Caracas, Valencia, Maracay y San Félix, hacia donde se transportaron, a través de unas 240 unidades de líneas de autobuses nacionales, alrededor de 10.240 personas.

Mientras que otros 780 se movilizaron en líneas de pro puestos, unas 195 unidades activas, desde Cumaná, Puerto La Cruz y Maturín.

Carlos Tineo, director del terminal, explicó que la movilización de personas ha ido escalando desde la pandemia, lo cual se traduce en una mejora en los números.

Sin embargo, Luis Rivas, conductor de una línea de por puestos, calificó la zafra como poco auspiciosa para ese sector. “Esto estaba pelado, casi no hubo pasajeros”.

Reconoció que la mayor movilización se dio a través de las líneas de autobuses y expresó que esperan una mejora para las fechas de Semana Santa.

Sucre / Corresponsalía Carúpano