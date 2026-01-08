Márquez, San Miguel y Tarazona están entre los presos políticos liberados (+Fotos)

Medios nacionales y periodistas, entre ellos Víctor Amaya, informaron que Enrique Márquez, Rocío San Miguel y Javier Trazona están entre los presos políticos liberados este jueves.

Rocío San Miguel es una activista que fue liberada / Foto: TalCual



La medida de excarcelación fue anunciada por Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional (AN), y se espera la salida de la carcel de otros ciudadanos.

Javier Tarazona es otro de los excarcelados / Foto: Archivo

Más liberados

Trascendió que el dirtigente político Juan Pablo Guanipa, de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), y el yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, también fueron excarcelados.

Juan Pablo Guanipa es un dirigente político de la PUD

Vale descatar que Tarazona es el director de la ONG Fundaredes, mientras que San Miguel es una activista de derechos humanos. Márquez fue un aspirante a la presidencia de Venezuela durante los comicios de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador a Nicolás Maduro, actualmente dentenido en una prisión de Estados Unidos. Ese resultadeo fue declarado como fraudulento por la PUD, quien aseguró que González Urrutia fue el verdadero vencedor.

Rafael Tudares es el yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia

Caracas / Redacción Web