Marinos volvió a la senda de la victoria a expensas de Panteras

Marinos de Anzoátegui volvió a la senda de la victoria en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), a expensas de Panteras de Miranda. El Acorazado Oriental se impuso el jueves con pizarra de 63-73 ante el quinteto felino y logró su octavo triunfo de la zafra.

El importado Alphonso Anderson, con 22 puntos, junto a Anthony Pérez, con 17 contables, guiaron la conquista de los navales en el gimnasio José Joaquín "papá" Carrillo de Parque Miranda.

Tras romper la racha de dos derrotas seguidas en Maracaibo, los dirigidos por Silvio Santander consiguieron algo de calma. Ahora se alistan para afrontar un par de compromisos en casa, el fin de semana, ante Diablos de Miranda y Piratas de La Guaira.

Poca rotación

Marinos consiguió un lauro importante para despejar dudas, pero previsible por la diferencia de nivel entre una plantilla y otra. Y aunque el transcurso del partido fue calmado, la rotación de piezas utilizada por Santander fue corta.

Cinco de los jugadores navales estuvieron en cancha por más de 28 minutos, mientras que hubo tres que apenas jugaron segundos. Esto habla de la necesidad que tenía el entrenador argentino por asegurar una victoria tras la dura gira por Maracaibo.

Sin embargo, el tema físico puede pesar en los venideros cotejos, tomando en cuenta que Marinos juega sábado y domingo en casa para completar una serie de cinco choques en ocho días.

Confianza

El importado Alphonso Anderson es uno de los más cuestionados del equipo luego de finalizar la primera vuelta de la ronda regular, pero contra Panteras tuvo un partido que puede ser un punto de inflexión para bien.

Desde el arranque tomó la batuta en ofensiva y durante la primera mitad registró hasta cuatro triples. En total encestó seis veces desde el perímetro y terminó con 22 puntos, más siete rebotes.

A Anderson le siguió Anthony Pérez entre las figuras del encuentro, pues cerró con 17 cómputos, siete capturas y dos asistencias, lo que da muestra de que poco a poco va tomando el nivel que se espera de él tras un par de años complicados por una lesión.

Balance

El Acorazado Oriental ahora tiene marca de 8-5 para 21 unidades, que lo ubican en la sexta plaza de la tabla clasificatoria, que tiene de líder a Spartans de Distrito Capital (23 contables).

Tras tres duelos en la carretera, los orientales tendrán par de cotejos en el gimnasio Luis Ramos del Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona ante Diablos de Miranda (sábado 11 a las 7:00 pm) y Piratas de La Guaira (domingo 12 a las 5:00 pm).

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo