Marinos sumó segunda victoria en la SPB 2026 tras aplastar a Diablos

Marinos de Anzoátegui consiguió el martes 10 de marzo una contudente victoria 81-114 sobre Diablos de Miranda, para sumar su segundo lauro en la naciente temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Los importados navales fueron determinantes en el éxito obtenido en el gimnasio José Joaquín "papá" Carrillo de Parque Miranda. Diamond Stone, Bryan Jefferson y Alphonso Anderson lideraron el ataque con 19, 18 y 17 puntos, respectivamente, mientras que por los nativos sobresalió el guanteño Carlos Fulda con 13 unidades.

El Acorazado Oriental vuelve a la acción este miércoles 11 ante Piratas de La Guaira en el Domo José María Vargas de la ciudad litoralense. Será el último duelo en la carretera durante esta semana, pues luego regresa a casa para enfrentar a Pioneros del Ávila el sábado y Guaiqueríes de Margarita el domingo.

Dominio oriental

El primer cuarto cerró con una diferencia de apenas tres contables (17-20) a favor de Marinos, pero en el segundo parcial todo cambió. El conjunto anzoatiguense pisó el acelerador en ofensiva con 41 cómputos, a la vez que aprovecharon la nula capacidad de respuesta del oponente, que solo anotó 13, para irse al descanso con una ventaja cómoda (30-61).

Para el tercer tramo se mantuvo la dinámica de dominio del Acorazado Oriental, que estiró la diferencia a 39 puntos (47-86). En los últimos 10 minutos se ausentó la defensa de parte y parte, lo que aprovechó Diablos para descontar en el abultado marcador, aunque al final perdió por 33 unidades.

Diamond Stone fue el mejor de la cancha con 19 cartones y ocho rebotes. El capitán Gregory Vargas aportó 10 puntos y quedó a dos asistencias (8) del doble-doble.

Barcelona / Javier A. Guaipo