Marinos sigue sin convencer y cayó ante Brillantes en Maracaibo

Marinos de Anzoátegui no termina de convencer en lo que va de temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). El domingo cayeron ante Brillantes del Zulia con pizarra de 74-72, en lo que fue un apretado compromiso que se disputó en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, escenario donde enfrentarán este lunes a Gaiteros del Zulia.

El Acorazado Oriental no lució cómodo en cancha ante un elenco luminoso que hizo respetar su casa y que arrancó el último cuarto con ventaja de 13 puntos. Los navales lograron descontar e incluso colocarse arriba en la pizarra, pero no pudieron aguantar a los locales, que definieron el desafío con un canasto de Tevin Glass en los segundos finales para la cuarta derrota anzoatiguense en la zafra.

Uno de los aspectos claves en ese último período fue que los dirigidos por Silvio Santander tuvieron hasta 10 tiros libres y acertaron solo cuatro. Además, Brillantes tuvo la última posesión con 18 segundos restantes y Marinos tenía al menos una falta más por dar antes de entrar en colectivas y no se utilizó. A los orientales les quedó un segundo en el reloj pero solo sirvió para un lejano intento de triple de Gregory Vargas.

Definición dramática

Durante los primeros dos períodos el partido estuvo reñido. Los zulianos se fueron al descanso con ventaja, pero solo de un punto (38-37), aunque en el tercer parcial hicieron estragos con la defensa naval.

Los dirigidos por Gustavo García sacaron una amplia diferencia que llegó a ser de 13 contables al arranque de los últimos 10 minutos, donde Tevin Glass fue la gran figura con ocho de los 16 cómputos zulianos.

Marinos comenzó a descontar con una ofensiva correcta y buena defensa, al punto de irse arriba por un punto con 38 segundos por jugar. Para eso fue importante Anthony Pérez, que combinó un triple y una bandeja seguidos, aunque falló cinco de los seis tiros libres que ejecutó en ese parcial.

Glass le devolvió la ventaja a los suyos con dos puntos desde la línea de libres y Malik Dimé tuvo empató con uno de dos tiros tras recibir una falta. Luego la última posesión quedó en manos de los anfitriones con 18 segundos por jugar.

El Acorazado Oriental había jugado un partido solvente en defensa y en ese último cuarto se notó aún más, cosa que al parecer le generó confianza al coach Santander y al equipo en general. Y es que solo tenían tres infracciones y podían dar una más antes de entrar en colectivas y mandar al rival directamente a la línea de tiros libres, pero no se utilizó y Brillantes dio el golpe mortal a través de Glass casi sobre el sonido de la chicharra.

Los jugadores del quinteto zuliano celebraron el triunfo, aunque Marinos pidió la revisión de la jugada para determinar cuánto tiempo le quedaba. Apenas un segundo restaba por jugar y eso solo sirvió para sacar desde el fondo y darle el balón a Gregory Vargas, que intentó un lejano triple casi desde la mitad de la cancha.

Glass fue el gran villano para los orientales, pues terminó con 20 cartones, 13 rebotes y seis asistencias. Diamond Stone regresó a la acción por los anzoatiguenses y destacó con 14 unidades y siete capturas.

Duelo clave

Marinos, con marca de siete victorias y cuatro derrotas, tiene que enfrentar este lunes 6 de abril al invicto Gaiteros del Zulia (10-0) en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte.

Será un compromiso clave, pues marcará el cierre de la primera mitad de ronda regular para el Acorazado Oriental, que todavía no termina de engranar las piezas que tiene a disposición.

Luego de ganar los primeros cuatro choques en fila (Panteras de Miranda, Diablos de Miranda, Piratas de La Guaira y Pioneros del Ávila), los dirigidos por el argentino Santander tienen tres triunfos y cuatro derrotas en los siguientes siete cotejos.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo