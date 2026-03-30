Marinos salió airoso en una dura batalla contra Héroes en "La Caldera"

Marinos de Anzoátegui alcanzó su séptima victoria de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, tras imponerse el domingo 29 de marzo a Héroes de Falcón con pizarra de 69-64.

El conjunto oriental luchó contra un equipo falconiano que vendió cara la derrota en el gimnasio Luis Ramos del Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona. De hecho en un tramo del encuentro la visita llegó a sacar ventaja de ocho puntos, aunque los locales lograron revertir el marcador.

Malik Dimé fue uno de los jugadores más destacados del partido al terminar con doble-doble de 12 puntos y 14 rebotes, seguido de Bryan Jefferson (13 contables), Gregory Vargas (11) y Anthony Pérez (10). Ahora los dirigidos por Silvio Santander lideran la tabla de posiciones con 17 unidades, gracias a un récord de 7-3, al igual que Trotamundos de Carabobo y Cocodrilos de Caracas.

Toma y dame

Desde el inicio del desafío ambos equipos intercambiaron canastas y ninguno pudo sacar una ventaja significativa. Eso se reflejó sobre el final del primer cuarto, que terminó 20-19 a favor de Marinos, mientras que el segundo cerró 14-15 para Héroes, por lo que se fueron al descanso igualados a 34 unidades.

Fue al inicio del tercer período cuando los dirigidos por Nelson "kako" Solórzano lograron meter un parcial de 10-0 para sacar diferencia de ocho contables. Tras más de cuatro minutos sin anotar, El Acorazado Oriental emuló la seguidilla de canastas para darle vuelta a la pizarra, aunque igual entró al último cuarto abajo en el electrónico.

En los últimos 10 minutos los dos quintetos lucieron erráticos, pero fueron los anzoatiguenses los que al final lograron anotar con consistencia para quedarse con una importante victoria, que rompió la racha de dos tropiezos en los últimos juegos como local.

Descanso y carretera

Ahora el Acorazado Oriental tendrá seis días de descanso para después afrontar una seguidilla de tres desafíos en la carretera. El domingo 5 de abril visita a Brillantes del Zulia y el lunes 6 a Gaiteros del Zulia, ambos duelos en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Luego el jueves 9 retará a Panteras de Miranda en el gimnasio José Joaquín "papá" Carrillo, para después regresar a su feudo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo