Marinos mantiene el invicto en la SPB tras vencer a Piratas en La Guaira

Marinos de Anzoátegui ha tenido un comienzo positivo en la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). La noche del miércoles los navales vencieron 73-84 a Piratas de La Guaira y ya suman tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Entre Alphonso Anderson y el guanteño Carlos Fulda guiaron ofensivamente el lauro del Acorazado Oriental en el Domo José María Vargas de La Guaira. El foráneo registró 21 puntos, mientras que el anzoatiguense totalizó 19 y nueve rebotes.

Tras la gira exitosa por la carretera, los dirigidos por Silvio Santander retornan al gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, escenario en el que enfrentarán el sábado 14 de marzo a Pioneros del Ávila y un día después a Guaiqueríes de Margarita.

Enfrentamiento parejo

El choque entre guiareños y anzoatiguenses fue parejo, pese a que la visita dominó el marcador durante gran parte de los 40 minutos. De hecho los orientales se fueron al descanso de mitad del compromiso con ventaja de seis unidades (33-39), diferencia que lograron preservar.

Para el tercer cuarto Marinos se alejó a 13 contables en el electrónico y en el último período Piratas intentó acercarse, pero apenas logró descontar dos unidades para el resultado definitivo de 73-84.

Hay que destacar que Gregory Vargas volvió a tener una gran presentación al terminar con 11 puntos, nueve rebotes y la misma cantidad de asistencias.

Tabla

El Acorazado Oriental es el líder de la tabla de la SPB 2026 junto a Spartans de Distrito Capital, ambos con marca de 3-0. En cambio Piratas tiene tres tropiezos en la misma cantidad de encuentros, lo que los ubica en la décima plaza.

Barcelona / Javier A. Guaipo