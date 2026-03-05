Marinos está listo para zarpar en la temporada 2026 de la SPB

Marinos de Anzoátegui ya está listo para el arranque de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). Será una campaña con un sabor especial, pues se celebra el aniversario 50 de la organización con su retorno al gimnasio Luis Ramos.

Al menos así lo dejaron saber directivos, cuerpo técnico y jugadores en la presentación oficial del equipo, realizada este jueves 5 de marzo en la "caldera del diablo". Allí también dejaron claro que la meta es el décimo segundo título de la franquicia y mantenerse como el máximo ganador en la historia del baloncesto nacional.

En la actividad estuvieron Carlos Silva y Fabián Eliantonio, propietarios de Marinos, además del gobernador del estado Luis Marcano. Todos hicieron referencia a lo que fue la fusión del Acorazado Oriental y Gladiadores de Anzoátegui, para tener hoy el regreso del histórico conjunto a su casa.

Equipados

Durante la presentación del Acorazado Oriental desfilaron los 15 jugadores que en primera instancia defenderán al conjunto naval. Gregory Vargas lidera la tripulación como capitán y estará acompañado por piezas de experiencia como Anthony Pérez, Lenín López, Harol Cazorla y Christian Centeno en el caso de los venezolanos.

Entre los más jóvenes están Rubén González, Carlos Fulda, Jesús López y Daniel Bastardo. Carlos Lemus también forma parte del equipo, aunque será baja toda la temporada por una recaída de su lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha.

La legión de importados la encabeza Malik Dimé, junto a Alphonso Anderson, Diamond Stone, Branden Frazier y Bryan Jefferson. Además, cuando terminen sus compromisos en el extranjero se estarán sumando los jugadores nativos Néstor Colmenares, José Materán, Edwin Mijares, Keiver Marcano y Eduardo Ríos.

Posteriormente se presentaron los uniformes, que para esta zafra serán cuatro. Uno es el tradicional azul, otro amarillo, también uno blanco con líneas doradas y uno azul igualmente con líneas doradas.

Reto

Gianni Patino, gerente general del Acorazado Oriental, indicó que fue todo un reto armar la mejor plantilla posible, pues en primera instancia la fusión entre Gladiadores y Marinos dejó un equipo con 34 jugadores.

Comentó que tuvieron que seleccionar "lo mejor de lo mejor" para descongestionar algunas posiciones y reforzar otras, con el fin de tener un plantel competitivo que pueda luchar por el campeonato.

El director técnico Silvio Santander también expresó lo desafiante que es dirigir a Marinos en el contexto actual que está marcado por la expectativa de la fanaticada. Vale recordar que el argentino ya dirigió a los navales en 2024, pero en ese entonces jugaban en Maturín y él interpretó aquella etapa como una transición para lo que se está viendo actualmente.

Santander no ocultó la ansiedad que siente tanto él como el resto del equipo por comenzar a competir, aunque todavía tienen que esperar hasta las 7:00 pm del sábado 7 de marzo para el salto entre dos.

Emoción

Gregory Vargas, único jugador que se mantiene de aquel Acorazado Oriental que se coronó campeón por última vez en 2015, dijo sentirse emocionado por volver a vestir la camiseta naval.

De igual manera relató que se ha encargado de hacerle entender tanto a los jóvenes como a los importados, y el resto de jugadores que estarán con el cuadro anzoatiguense por primera vez, la responsabilidad que representa vestir el uniforme de Marinos.

También enfatizó en la importancia que tendrá en esta temporada el respaldo de la afición anzoatiguense, que a su juicio es la mejor del país y lleva varios años con ansias de ver a su equipo nuevamente en la "caldera del diablo".

Barcelona / Javier A. Guaipo