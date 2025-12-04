Marinos de Anzoátegui recibe a Keiver Marcano en canje con Piratas de La Guaira

Marinos de Anzoátegui ya comienza a moverse en el mercado de cara a la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), donde vivirá una nueva etapa en su regreso a la entidad, tras la fusión con Gladiadores de Anzoátegui.

La organización naval anunció este jueves a través de sus redes sociales la adquisición del jugador Keiver Marcano, en un cambio con Piratas de La Guaira que lleva a Danny Arias y Raymond Rada al conjunto litoralense.

De acuerdo a Gianni Patino, gerente general del Acorazado Oriental, el movimiento obedece a la necesidad del equipo de reforzar la zona interna. Vale acotar que Marcano, de 22 años, puede desempeñarse como ala-pívot y actualmente juega en la segunda división de Argentina.

Juventud

Además de fortalecer el juego interno del conjunto naval, Marcano también le aportará juventud a una plantilla que, ahora fusionada, tiene una mezcla interesante entre experiencia y noveles talentos.

Para traer al ala-pívot desde La Guaira Marinos entregó a Raymond Rada, que no tuvo una buena campaña 2025 con Gladiadores y suele jugar como alero, así como a Arias que se desenvuelve en la pintura pero que en este caso fue sacrificado.

Marcano, de 2,03 metros, en la actualidad juega con el Club Deportivo Viedma de la Liga Nacional de Argentina (segunda categoría). Tiene promedios de 25.3 minutos encuentro, además de 12.2 puntos, 8.5 rebotes, 58.5 en canastas dobles. Mantiene 80% de efectividad en tiros libres.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo