Marinos anunció a Malik Dimé como primer importado para la SPB 2026

El pívot senegalés Malik Dimé es el primer importado anunciado por Marinos de Anzoátegui, de cara a la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Dimé, que ha disputado el certamen nacional en las últimas tres campañas (y en todas fue campeón), seguirá brindando espectáculo en la zona pintada del gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, pero ahora con el uniforme del Acorazado Oriental.

En la ronda regular de la zafra 2025 promedió 10.4 puntos, 8.3 rebotes y 1.7 bloqueos por partido con Gladiadores de Anzoátegui, equipo con el que alzó el título en 2023 y 2024. Posteriormente fue tomado como refuerzo por Pioneros del Ávila y para la final por Gaiteros del Zulia, quinteto que terminó como monarca del torneo.

Nuevo reto

Malik Dimé tendrá el reto de enamorar a la exigente afición de Marinos, que estará mezclada con viejos conocidos de Gladiadores, pues ambas organizaciones se fusionaron para la campaña 2026.

Por lo ya mostrado anteriormente, todo apunta a que no será difícil para el senegalés ganarse el cariño de la fanaticada, pues suele dar show con clavadas y bloqueos que provocan algarabía en las gradas.

El pívot de 2.06 metros actuó recientemente en la liga mexicana de baloncesto con Diablos Rojos, equipo con el que quedó subcampeón. Además tiene experiencia en circuitos de España, Italia, Israel, Uruguay, entre otros.

La incorporación del atlético jugador es el tercer movimiento que hace Marinos pensando en 2026. Antes anunció el regreso de Humberto Bompart y la llegada de Keiver Marcano, en un canje con Piratas de La Guaira en el que los filibusteros recibieron a Raymond Rada y Danny Arias.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo