Marineros sufrió quinta caída al hilo y se despide del Clausura de la Liga Futsal

Marineros FS se terminó de hundir en aguas litoralenses. El equipo anzoatiguense cayó por quinta ocasión consecutiva, esta vez 7-3 ante Piratas de La Guaira, y quedó eliminado del Torneo Clausura 2025 de la Liga Futve Futsal 1.

El equipo náutico, que tuvo un comienzo de certamen bastante positivo, cayó en un bache del que no ha podido salir. De hecho en sus últimos nueve desafíos suma apenas dos triunfos y siete tropiezos, lo que dejó como resultado la eliminación a falta de una fecha por disputar.

La poca capacidad de sacar resultados positivos en condición de local terminó pasándole factura a los dirigidos por Anthony Sandoval. En seis desafíos disputados en el gimnasio Las Colinas de Anaco tienen balance de una victoria, dos empates y tres caídas, y todavía les resta un compromiso, que será ante Tigers SC el fin de semana.

Desequilibrio

El desequilibrio mostrado por Marineros en ambos costados de la cancha es otra de las razones por las que no pudieron sostener el buen desempeño del principio del Torneo Clausura.

De hecho en los últimos cinco partidos permitieron 26 goles y solo pudieron marcar 11, lo que volvió cuesta arriba la tarea de obtener resultados que les permitieran mantenerse en puestos de clasificación.

Proceso

Vale acotar que Marineros es un equipo con apenas dos años compitiendo en la Liga Futve Futsal 1. En ese lapso han disputado cuatro torneos cortos y en cada uno han arrancado con un director técnico diferente, lo que también contribuye a que se les haga difícil construir un proceso pensando al menos en el mediano plazo.

Con Jonathan Sutil hicieron su estreno en el circuito profesional y lograron avanzar a postemporada, pero luego le fue mal en la misma y terminó despedido. Al siguiente semestre el mandamás fue el experimentado entrenador Eudo Villalobos, pero quedaron fuera en primera ronda.

El Torneo Apertura 2025 lo afrontaron con Rafael Urbano en el banquillo y de su mano consiguieron la clasificación a fase final, pero no continuó para el Clausura y allí tomó las riendas Anthony Sandoval.

Habrá que esperar a ver si Sandoval se mantiene en el cargo para el próximo año o si por el contrario los náuticos partirán a otra travesía con un nuevo timonel, como ha sido la tendencia.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo