Marineros en turbulencia: Suman tres derrotas al hilo en la Liga Futsal

Marineros FS atraviesa un camino de turbulencias en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Futve Futsal 1, pues suman tres derrotas consecutivas que los bajaron de los puestos de clasificación.

El tropiezo más reciente del conjunto náutico fue el martes 28 de octubre, cuando cedieron 1-2 ante Santa Bárbara FC en el gimnasio Las Colinas de Anaco. Durante el fin de semana cayeron en el mismo escenario 2-4 ante Llaneros de Guárico, mientras que el inicio de la mala racha se dio con Monagas Futsal en Maturín, desafío en el que perdieron 6-4.

A falta de tres fechas de fase regular, los dirigidos por Anthony Sandoval tienen marca de cuatro victorias, tres empates y cinco reveses. Acumulan 15 puntos y ahora ocupan el undécimo lugar de la tabla de posiciones, a dos unidades de la octava plaza (Bolívar SC), que es la última que otorga boleto a la siguiente ronda.

Localía desaprovechada

Marineros, que todavía tiene muchas posibilidades de avanzar de ronda por segundo semestre corrido, no ha podido aprovechar el factor de la localía en lo que va de Torneo Clausura.

Luego de cinco duelos disputados en el gimnasio anaquense, la "Marea Azul" solo registra un triunfo, más dos pactos y las últimas dos derrotas que sufrieron.

El sacar resultados positivos en condición de local es un aspecto que debe corregir el equipo comandado técnicamente por Anthony Sandoval para mantener vivas sus aspiraciones, pues dos de los tres choques que le restan son en su feudo. No obstante, uno de esos careos es ante Centauros de Caracas, uno de los clubes más fuertes de la competición.

Cierre

El conjunto anzoatiguense enfrentará el próximo sábado 1ero de noviembre al quinteto mitológico, luego visita a Piratas en La Guaira y cierra en su casa ante Tigers SC.

