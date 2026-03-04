Marineras ya conoce su calendario para la Superliga Femenina de Baloncesto

Marineras de Anzoátegui ya conoce su calendario para lo que será su primera incursión en la Superliga Femenina de Baloncesto. Según publicaron en redes sociales, se entrenarán el viernes 13 de marzo ante Atlético Sucre.

La tropa naval, cuyo timonel es Eduardo Medina, debutará en su casa, el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz. Dos días más tarde volverá a enfrentarse al mismo rival, pero en el gimnasio 26 de Octubre de Cumaná.

Será el 26 y 27 del presente mes cuando vuelvan a jugar en condición de local, frente a Caribeñas de Caracas. Antes visitarán a Gemelas de Miranda (21 y 22) y así completarán la mitad del calendario de ronda regular, que contempla 12 desafíos.

El resto del cronograma de las navales incluye dos choques más ante sus vecinas de Sucre (30 de marzo en Cumaná y 31 en Puerto La Cruz). El 11 y 12 de abril serán anfitrionas ante la tropa mirandina, para luego el 18 y 19 cerrar la primera etapa del campeonato con par de enfrentamientos contra Caribeñas en la capital del país.

Reto

Marineras tiene el reto de representar al estado Anzoátegui en la Superliga Femenina de Baloncesto, luego de que la entidad pasara cuatro años sin equipo. El desafío para la organización es aún mayor, tomando en cuenta que Deportivo Anzoátegui se despidió con un título en 2021.

Sin embargo, la mezcla de juventud y experiencia a la que apuestan los navales, con Eduardo Medina en la dirección técnica, genera expectativas positivas de un buen desempeño, aunque tendrán que ratificarlo en cancha.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo