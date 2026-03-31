Marineras superó a Atlético Sucre y se mantiene en la cima de su grupo

Marineras de Anzoátegui consiguió una nueva victoria en la Superliga Femenina de Baloncesto. Fue ante Atlético Sucre con pizarra de 65-80, en un compromiso que se disputó en el gimnasio 26 de Octubre de Cumaná.

Para las navales ese fue el quinto triunfo de la ronda regular de la temporada 2026 (tercero en condición de visitante) y, luego de siete jornadas, se mantienen en lo más alto del Grupo Oriental con 12 puntos. De momento le sacan dos unidades de diferencia a Caribeñas de Caracas, que disputará este martes su séptimo partido de la zafra.

En la conquista del lunes sobre el quinteto sucrense las dirigidas por Eduardo Medina tuvieron a dos piezas en rol estelar. Una de ellas fue Alexandra Cabeza, quien registró 15 contables, cuatro rebotes y seis asistencias; junto a Antonella Ramos, quien totalizó 19 cómputos, cuatro capturas y seis habilitaciones.

Dominio naval

Las chicas anzoatiguenses tuvieron el control del partido desde el comienzo. De hecho el primer cuarto quedó 13-22 a favor de Marineras, que se fueron al descanso del medio tiempo con ventaja de 11 puntos (33-44).

El conjunto naval mantuvo el pie en el acelerador en el tercer parcial, donde estiraron la diferencia a 17 contables (43-60). El último tramo del cotejo fue un intercambio de canastos que favoreció a la visita, pues consiguió su segundo de la campaña en ese gimnasio cumanés.

Vale destacar que la capitana Danielis Ysasis se quedó a un rebote de un nuevo doble-doble, pues finalizó el encuentro con 10 cartones y nueve capturas.

Siguiente duelo

Anzoatiguenses y sucrenses se verán las caras nuevamente el miércoles 1ero de abril, pero ahora en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz. El salto entre dos está previsto para las 4:00 pm.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo