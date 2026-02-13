Mar de leva afectó algunas casas del Casco Central de Lechería

El fenómeno de mar de leva, que generó olas de hasta metro y medio en las costas de Lechería en días recientes, afectó algunas casas ubicadas en el Casco Central de esta localidad del norte del estado Anzoátegui.

Una de las viviendas perjudicadas fue la de la señora Marianella Nahmens, quien reside en la calle 2. Según comentó, entre el martes 10 y el jueves 12 el fuerte oleaje generaba que el agua entrara constantemente a su hogar, situado a orillas de Playa Mansa.

Señaló que en la zona donde vive ella fue una de las que mayores problemas presentó con la eventualidad. Esto debido a que el paredón que tenía en la parte trasera fue derribado por la fuerza del mar a principios de octubre del año pasado, cuando también tuvieron que lidiar con una situación similar.

La mujer contó que ya suma alrededor de cuatro meses viviendo en la parte de arriba de su casa, a raíz de lo sucedido con el mar de fondo la vez anterior. Agregó que por eso no pasó tanto apuro en esta oportunidad, aunque sí detalló que el agua atravesaba todo su hogar e incluso salía hacia la calle con las olas fuertes.

También dijo que desde ninguna institución gubernamental se acercaron a chequear cómo sobrellevaban la situación los días que duró el fenómeno. "A los que vivimos aquí en Casco Central la alcaldía no nos para", expresó.

Sin agua potable

La señora Nahmens igualmente denunció que en el tiempo reciente se ha vuelto costumbre que no les llegue agua con frecuencia. Como ejemplo dijo que este viernes 13 de febrero no habían recibido "ni una gota".

"Yo gracias a Dios tengo un 'tanquecito' para solventar, pero sí ha sido seguido que nos cortan el agua y no entra al tanque", comentó la mujer, quien acotó que les ha tocado racionar el recurso para rendirlo al máximo.

Alerta de las autoridades

Protección Civil del municipio Urbaneja informó este jueves, a través de su cuenta en Instagram, que quedó temporalmente prohibido el uso de los balnearios de Lechería, específicamente Canales, Cangrejo, Lido y Mansa, debido a la presencia de mar de fondo en la zona.

El organismo explicó que este fenómeno puede generarse por tormentas ocurridas incluso en otros continentes. En esta ocasión, detalló que el oleaje anómalo está asociado a la bajada de un frente frío desde el Ártico hacia el noreste del globo, lo que ha provocado fuerte marejada en las costas.

Asimismo, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a acatar las recomendaciones de seguridad mientras se mantenga la restricción en los balnearios.

