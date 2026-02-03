Manifestantes simulan en México el arresto de Trump para exigir la liberación de Maduro

Manifestantes se concentraron este martes junto al edificio de la nueva embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para simular la detención del presidente, Donald Trump, y exigir así la liberación del venezolano, Nicolás Maduro, justo cuando se cumple un mes de su captura en un operativo militar de Washington en Caracas.

Con carteles que reclamaban la puesta en libertad de Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos recluidos en una cárcel de Nueva York, los manifestantes marcharon por las inmediaciones de la sede diplomática junto a una persona ataviada con un traje carcelario y con una máscara del rostro de Trump, a quien simulaban golpear como protesta por el "secuestro" del líder chavista y la "agresión" contra el "pueblo hermano" de Venezuela.

"Nosotros trajimos a Trump porque es algo simbólico el ponerlo de rodillas, de hacerle un juicio por todas las masacres e intervenciones económicas que está haciendo a todo el mundo, pero principalmente a América Latina", explicó a EFE Yed Miguel, quien forma parte de la asociación Convención Ciudad de México.

Mes

Al mes del "secuestro" de Maduro y su esposa, subrayó que este acto es una llamada para hacer un "frente antiimperialista", ya que -añadió- no es solo Venezuela.

"Hoy están hostigando a Cuba y eso no es una buena señal (…) El despertar latinoamericano tiene que volverse cada vez más grande porque incluso la constitución habla que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo es el que está despertando y es el que tiene que defender su territorio", sentenció.

Junto a imágenes de Maduro y Flores los manifestantes desplegaron pancartas en las que tildaban a Trump de "criminal", además de cerrar con un mensaje en inglés: "Bring them back" (Traerlos de vuelta).

Una de las que intervinieron en el acto fue Itzallana López, de 22 años, quien dijo a EFE que esta concentración también es una "llamada" a la unión de todos los jóvenes de la región, ya que "tienen que unirse como generación" porque el futuro "depende de nosotros".

Colectivo

Integrante del Colectivo Aztlán, defendió que Trump tiene que ser "nombrado como un criminal", por lo que animó a salir a la calle "a decir que no es justo lo que está sucediendo, que la intervención que está pasando tiene que ser nombrada como tal y que no podemos ser indiferentes a lo que pasa en América Latina".

"México lamentablemente ha tenido también estos temas. No queremos ser el patio trasero de nadie, la unión entre México y Venezuela tiene que ser el futuro", agregó.

El pasado 3 de enero, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa Flores en un operativo en Caracas que dejó más de 100 venezolanos fallecidos, según el fiscal general del país caribeño, Tarek William Saab.

La operación de Estados Unidos en Venezuela fue condenada enérgicamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México / EFE