Mandatario de EEUU publica una foto de Nicolás Maduro esposado y con los ojos tapados a bordo de un buque militar

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, tras su captura por fuerzas del país norteamericano.

Trump escribió en el post que el líder chavista se encontraba a bordo del buque de guerra Iwo Jima. Se presume que para luego ser trasladado a EE.UU. Trascendió que sería llevado a Nueva York, donde encararía un juicio por delitos vinculados al narcotráfico, al igual que su esposa Cilia Flores quien fue capturada en el despliegue hecho por las fuerzas armadas norteamericanas en Caracas.

En una rueda de prensa posterior a la publicación de la fotografía del mandatario venezolano, Trump aseguró que la acción busca reactivar la paz y la justicia en la nación sudamericana.

Washington / Caracas / EFE