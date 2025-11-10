Magallanes regresó a la victoria frente a Caracas, su eterno rival

Con un despliegue ofensivo como el que no habían tenido en las primeras cuatro semanas de campeonato, y gran actuación de su pitcher abridor, los Navegantes del Magallanes se impusieron una vez más a los Leones del Caracas, en esta ocasión con pizarra final de 11 carreras por 4, en el Estadio Monumental Simón Bolívar y ante 33.270 aficionados presentes.

Ángel Conde, jefe de prensa magallanero, informió que en esta ocasión la Nave se vio apoyada en la gran labor del zurdo Ricardo Sánchez, quien se fajó con una apertura de calidad al lanzar 6.0 entradas de par de carreras limpias, solo cuatro hits permitidos, no concedió boleto y pasó por la guillotina a seis rivales para de esta manera bajar a 3.33 su efectividad, además de retirar a los últimos siete melenudos que enfrentó. Esta significó su primera de por vida ante el Caracas luego de cinco aperturas.

En cuanto a la ofensiva, los turcos iniciaron el ataque el cuarto episodio cuando le hicieron una emboscada al abridor melenudo Erick Leal. La producción inició con cuadrangular de línea cortesía de Rougned Odor por todo el jardín derecho, luego llegó un imparable de José Gómez que llevó hasta el plato a Ángel Reyes para seguidamente Tucupita Marcano conectara triple que produjo dos más.

La respuesta de los capitalinos no tardó en llegar, pues en la baja de esa misma cuarta entrada el jardinero Yonathan Daza pegó cuadrangular con Harold Castro abordó que acercó el box score momentáneamente por diferencia de dos. Sin embargo, vendría la explosión de los bates navieros.

Batazos por doquier

Entre el sexto y séptimo episodio salieron los batazos acumulados que tenían los bateadores del Magallanes, pues fueron un total de ocho inatrapables, todos sencillos, para producir cuatro y tres rayitas respectivamente que terminaron de abrir la pizarra y condujeron a la Nave hacia su sexta victoria de la zafra y tercera ante su “eterno rival”.

Entre quienes destacaron con el madero estuvieron Carlos Rodríguez quien terminó de 6-4 con tres carreras impulsadas y una anotada, Ángel Reyes de 5-4 con producida y pisada, además de José Gómez quien pegó tres indiscutibles en cuatro visitas al plato, dos registradas y una impulsada.

“Contento por este resultado que tuvimos el día de hoy. El enfoque siempre fue el mismo, tratar de conseguir buenos pitcheos y gracias a Dios pude conectar esos batazos”, expresó Carlos Rodríguez en rueda de prensa tras terminar el juego. “La clave fue mantenerme positivo y confiando en Dios, además de tratar de pasar la página. Sé que no empecé de la mejor manera, pero siempre tengo la disposición y la energía para ayudar al equipo a conseguir los resultados”.

Los dirigidos por José Alguacil intentaron regresar en el compromiso con par de rayitas en la baja del séptimo episodio ante los envíos de Jesús Reyes, pero el dominicano se recompuso en la loma y pudo completar el inning y terminar de apagar las esperanzas del conjunto home club.

Una novedad

Para destacar, el hecho de que esta fue la primera vez que el Magallanes anota más de 10 carreras en un encuentro durante la presente temporada, además, implantaron registro de hits conectados en un choque con 18 luego de los 13 el 30/10 ante Bravos de Margarita, y solo dos de los titulares no pudieron conectar un incogible en la jornada.

“Hoy nos quitamos un poco el peso de encima, porque al equipo le estaba costando batear con hombres en base y creo que dimos un paso importante”, expresó por su parte Mario Lissón, manager interino de los navieros. “Creo que los últimos tres innings del juego pasado marcaron una pauta para nosotros, y pudimos construir desde allí”.

En los totales, Ricardo Sánchez (1-1) con su gran labor se llevó la victoria, la primera para abridor alguno de los filibusteros en lo que va de ronda regular, mientras que el derecho Erick Leal se llevó la derrota al permitir cuatro anotaciones limpias en 3.2 innings de labor.

La Nave regresará a la acción el próximo martes 11/11 en Valencia, cuando reciban a los Tiburones de La Guaira por segunda ocasión en la contienda.

Caracas / Redacción Web