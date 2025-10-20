Magallanes puso fin a su mala racha, luego de vencer a Zulia en Maracaibo

Tras no lograr buenos resultados en estas primeras jornadas y con la necesidad de ganar en Maracaibo, los Navegantes del Magallanes (1-3) se llevaron su primer lauro de la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) el domingo al ganar 8 carreras por 1 a las Águilas del Zulia (2-2) en la tierra del sol amada, informó Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa del conjunto filibustero.

La Nave mostró superioridad en todos los aspectos ante los rapaces. Pudieron producir a la ofensiva con el bate destacado de José Gómez, quien tuvo una gran noche en su primer juego de la justa, siendo la bujía para que los navieros pudieran llevarse su primer encuentro.

“Gracias a Dios por la oportunidad. Me mantuve listo, estos días que no estaba en la alineación estuve trabajando en el infield, en el bateo y esa fue la clave principal para tener estos resultados dentro del terreno. Lo más deseado para mí era ayudar al equipo, conseguir la primera victoria y así fue gracias a Dios”, destacó Gómez.

Relevo clave para los navieros

En cuánto al pitcheo, Jesús Paricaguán sacó su potencial y tuvo una destacada labor al relevar a Zach Plesac, quien salió del compromiso por cuadro de deshidratación. El derecho criollo pudo maniatar a la ofensiva zuliana al trabajar por espacio de 3.0 innings en blanco, sólo permitió un hit, otorgó un boleto y ponchó a uno.

"Primeramente voy a darle las gracias a Dios por este momento. Siempre estoy pendiente de cualquier situación, se habló desde temprano que debía estar al tanto por si acaso pasaba algo con el abridor. Siempre estuve activo, salí de emergencia, pude entrar y gracias a Dios todo salió bien, pude hacer buenos pitcheos y gracias a Dios por eso”, resaltó Paricaguán.

En cuanto a la producción de carreras, los bucaneros atacaron rápidamente al abridor importado del conjunto rapaz, Patrick Wicklander en la propia primera entrada. José Gómez y Luis Suisbel conectaron inatrapables y Renato Núñez, quién sacó la casta de MVP (Jugador Más Valioso por sus siglas en inglés), bateó un doble hacia la pradera derecha con el que puso arriba a la Nave por dos carreras.

Para la parte baja del mismo episodio, Zach Plesac tuvo dificultades y el conjunto home club se acercó a la pizarra con una rayita. Alí Castillo pisó el plato tras un elevado de sacrificio de José Pirela.

Seguidamente, los turcos anotaron una más en el segundo capítulo cuando Mike Antico se embasó con un infield hit al lanzador, luego se estafó la segunda base y como un relámpago cayendo al lago voló a la tercera para terminar siendo impulsado por José Gómez con imparable al izquierdo.

Más carreras de los filibusteros

La producción de los bucaneros continuó en el tercer inning tras un descontrol total del pitcheo zuliano, una seguidilla de cuatro boletos a Núñez, Alfonzo Jr, Sardiñas y Diego Rincones trajo la cuarta, mientras que Rusber Estrada con un elevado de sacrificio hizo que “Fonzy” pisara el plato para la quinta rayita naviera.

Luego, llegó la entrada de Jesús Paricaguán, quién relevó a Plesac en el tercer episodio y se mantuvo hasta el quinto, tuvo el encuentro a raya y no se dejó intimidar por los bates zulianos. El derecho pudo contener a la ofensiva rapaz.

“Darwin (Marrero) me dijo que estuviera al pendiente temprano ante cualquier situación. Ya después que lancé el primer inning me dijo que le regalara dos más para poder llegar al quinto episodio y allá poder hacer más carreras, darle más chance al equipo, y bueno yo siempre estoy dispuesto a ayudar al equipo a ganar”, añadió el diestro.

Para el quinto capítulo la ofensiva del Magallanes volvió a hacer daño al relevo zuliano. Un pelotazo a Luis Sardiñas y un par de imparables de Rincones y Estrada colgaban una amenaza seria de la Nave. Antico y José Gómez, este último con una jornada destacada (5-3, 2CI, 1CA), no defraudaron y trajeron dos más al plato con otro par de hits.

Palabras de Gómez

“Conseguir buenos pitcheos alrededor de la zona, eso fue clave. Como dije anteriormente, me mantuve trabajando estos días mientras no estaba en play (activo). Me siento bien, me siento a tiempo, gracias a Dios pude conectar la bola de hit y estar en base para poder anotar y ayudar al equipo”, comentó “Gomi” sobre su plan de trabajo tras esta destacada jornada.

En la octava entrada, nuevamente Ángel Reyes se voló la barda por segundo encuentro consecutivo ante su ex equipo para colocar la cereza del pastel y la ventaja naviera aumentaba a diferencia de siete.

Por otro lado, los brazos del bullpen bucanero respondieron de gran manera. Saúl García, Enderson Franco, Ángel Acevedo y Jaiker García trabajaron de buena manera y se combinaron para cuatro innings donde sólo permitieron un hit y recetaron a cinco bateadores, dejando a prueba el arma letal que poseen los eléctricos. Mención especial para los dos García, quienes hicieron su debut en la LVBP.

"Nosotros sabemos de lo que somos capaces, nos lo comentamos el uno al otro. Ese mensaje está ahí dentro del club house. Tratamos de bajar un poco el ritmo que traíamos, estábamos muy ansiosos, se demostró, no habíamos podido batear, pero gracias a Dios se dieron las cosas, concretamos y logramos la victoria”, añadió Gómez tras lograr el primer lauro.

En los totales, Jesús Paricaguán (1-0) ganó el encuentro con un relevo dominante, mientras que el revés se lo llevó Patrick Wicklander (0-1). Los turcos descansarán el día lunes para luego recibir el martes 21 de octubre a los Cardenales de Lara en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Maracaibo / Redacción Web