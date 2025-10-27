Magallanes perdió ante Aragua en un duelo efectuado en Maracay

Tras haber conseguido su segunda victoria de la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ante Bravos de Margarita, los Navegantes del Magallanes tropezaron en un juego cerrado ante los Tigres de Aragua con resultado final de 3 carreras por 2 en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, en lo que fue el cierre de la segunda semana de campeonato.

Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa de La Nave Turca, informó que el encuentro se presentó parejo con buenas labores de pitcheo, pero con errores defensivos que fueron claves para el desenlace del compromiso.

Por el buque lanzó Junior Guerra, quien tuvo un desempeño discreto de 6.1 innings, en los cuales le conectaron siete incogibles, recibió tres carreras, dos de ellas sucias, otorgó un boleto y recetó a dos rivales. Por los Tigres, abrió el importado Collin Wiles con una labor de 4.0 episodios, permitiendo dos hits, dos carreras de las cuales una fue sucia, y ponchó a un adversario.

Acciones

La ofensiva de los de casa abrió la papeleta en el segundo episodio con un jonrón solitario de Alberth Martínez. Luego, Guerra se asentó en la lomita y mantuvo a raya a los aragüeños hasta el quinto capítulo, donde la Nave pudo reaccionar al irse arriba con un rodado impulsor de Rougned Odor y un passed ball del receptor de los bengalíes J.J. D’Orazio que le permitió anotar a Renato Núñez, quien se había embasado por un pelotazo.

Sin embargo, un par de errores defensivos por parte de los eléctricos hizo que los aragüeños tomaran la ventaja nuevamente en el cierre de la quinta entrada. Un doble de Keyber Rodríguez y un rodado de José Martínez sumaron el par de carreras de los bengalíes.

El cuerpo de relevistas de los dos conjuntos estuvo al margen de las expectativas, pues entre ambos se combinaron para trabajar por 6.2 episodios donde sólo permitieron cuatro hits, viendo acción por los bucaneros Enderson Franco y el dominicano Jesús Reyes.

Decisión

En los totales, Junior Guerra (0-2) perdió su segundo compromiso de la temporada, mientras que Christian Suarez (1-0) se llevó la victoria y Ronnie Williams (2) el salvamento.

Los turcos descansarán el lunes para luego recibir el martes en el coso de la Michelena a los Caribes de Anzoátegui, en lo que será el segundo duelo de la temporada entre ambas novenas.

Maracay / Redacción Web