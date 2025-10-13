Magallanes perdió ante Aragua en su segundo juego de pretemporada

Tras el primer encuentro a cargo del timonel de los turcos, Eduardo Pérez, los Navegantes del Magallanes recibieron el domingo a los Tigres de Aragua en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, estado Carabobo, y cayeron 5 carreras por 1, en lo que fue el segundo encuentro de preparación para el conjunto filibustero de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) que se iniciará este miércoles.

Según Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa magallanero, los navieros se mostraron indefensos en el compromiso ante el pitcheo aragüeño, mientras que los bengalíes aprovecharon los desaciertos de los lanzadores de la nave para llevarse la victoria en el encuentro de pelota. Por otro lado, el pitcheo eléctrico lo comandó Ricardo Sánchez, quién en las primeras dos entradas estuvo intratable recetando cinco ponches, sin embargo, en el tercer episodio el conjunto bengalí se puso arriba en la pizarra tras un hit de José Peraza hacia la pradera izquierda que impulsó a Yonathan Mendoza.

Después, para los innings cuatro y cinco la ofensiva turca seguía sin despertar y los Tigres aumentaron la ventaja con dos cuadrangulares, uno de Alberth Martínez y otro de Yorman Rodríguez. Seguidamente, en el octavo inning Robert Robertis sonó otro vuelacercas que dio cinco rayas para los visitantes.

Intento del Magallanes

Magallanes en la novena intentó reaccionar con un inatrapable de Bryant Betancourt y un doble de Luis Márquez, pero solo trajeron una a la goma con un infield hit de Arol Vera. En este sentido, la ofensiva turca no pudo producir más carreras y cayeron derrotados en diez entradas completas, una más de la habitual por tratarse de un juego de preparación.

Por los turcos destacó el abridor zurdo Ricardo Sánchez quién lanzó 3.0 episodios, recetó a cinco bateadores, otorgó dos boletos y permitió una carrera limpia. Además, otros lanzadores como Anthony Vizcaya, Alexander Campos, Enderson Franco, Ángel Hernández, Alfred Gutiérrez, Saúl García y Amilcar Chirinos completaron su rutina de pitcheo en el encuentro.

La Nave continuaría sus entrenamientos este lunes 13 de octubre en Valencia, con miras al comienzo de la justa, en la que debutaría el jueves en casa frente a Caribes de Anzoátegui.

Valencia / Redacción Web