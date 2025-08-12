Maduro: “ONG de supuesta izquierda buscan blanquear a terroristas que actuaron después del 28-J”

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que existen en el país Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de “supuesta izquierda” o “chavistas” que buscan “blanquear” o “lavarle la cara” a los “terroristas de derecha” que actuaron luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, para generar violencia en el país y crear una crisis política.

“El martes 30 de julio se desataron los ‘comanditos fascistas’. Ahora están tratando de ‘blanquear’, normalizar o lavarle la cara a los terroristas violentos (…) Por ahí andan, financiados por la Usaid, por la CIA y el Departamento de Estado (de EE.UU.) , ONG que se quieren hacer vender como ‘izquierdistas’ o ‘chavistas’, pero las pruebas han aparecido” dijo el mandatario durante su acostumbrado programa de televisión Con Maduro +.

Agregó que “ caerán todas las máscaras” de quienes buscan parecer de izquierda.

“Caen las máscaras aunque no es carnaval. No importa que caigan las máscaras, y avancemos los leales, los patriotas, los que no nos dejamos chantajear por nada ni nadie”, puntualizó.

Maduro indicó que históricamente “las crisis y presiones externas han servido como filtros para “separar a los auténticos bolivarianos” de aquellos con agendas ocultas.

Operación de infiltración

El mandatario dijo haber recibido la mañana de este lunes la llamada del Fiscal General, Tarek William Saab, quien le informó sobre las presuntas pruebas que se habrían conseguido acerca de una operación de “infiltración” dentro de movimientos presuntamente chavistas.

“Son sectores que se la dan de izquierda bohemia y los utilizan para atacar desde adentro”, acotó.

Maduro evitó hacer referencias a alguna persona u organización en particular vinculada con la pesquisa.

Este lunes el Ministerio Público imputó a la integrante del colectivo de derechos humanos, Surgentes, Martha Lía Grajales, vinculada a corrientes chavistas.

La activista fue acusada por los delitos de “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir”.

Grajales fue detenida por cuerpos de seguridad del Estado la tarde del viernes 8 de agosto, cuando se encontraba en la urbanización Los Palos Grandes, luego de participar en un acto de solidaridad con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, instancia que solicita la liberación de presos políticos poselectorales.

El jefe de Estado agradeció a las fuerzas populares del país por el apoyo que demostraron con la “Gran Marcha Antiimperialista por la Paz y contra el Narcoterrorismo de la Ultraderecha Fascista” realizada ayer.

“Las fuerzas populares que se lanzaron a las calles muestran que todo no se queda solo en la palabra (…) Son tiempos de los valientes, de los leales, de los que estamos decididos a defender esta tierra”, enfatizó

Redacción web / Caracas