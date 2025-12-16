Maduro le advierte a José Antonio Kast: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de los señalamientos que, asegura, está haciendo contra sus compatriotas.

«Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast», dijo el gobernante en su programa de televisión ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Deje quieto a quien quieto está», insistió Maduro al criticar el discurso del ultraderechista sobre los migrantes, quienes, dijo, tienen «derechos y la constitución chilena se los debe garantizar».

Fotografía del presidente electo chileno, José Antonio Kast, hablando en el Palacio de la Moneda, en Santiago (Chile)

En ese contexto, Maduro invitó a sus compatriotas «con mucho respeto» a volver al país y anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria, que estará coordinado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y la presidenta de ese plan, Camilla Fabri.

«Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (…) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido», añadió.

Antes de esa declaración, el mandatario aseguró que el «nazifascismo» pretende «imponerse otra vez» en Chile.

«Sabemos que Chile resistirá y más temprano que tarde renacerán. Como dijo (Salvador) Allende: volverán a las grandes alamedas, la esperanza cierta traicionada, venciendo al nazifascismo que pretende imponerse otra vez», manifestó.

Diosdado Cabello dice que Kast ganó por la «tibieza» de Boric

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló este lunes que el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del domingo en Chile es responsabilidad del mandatario Gabriel Boric por, dijo, gobernar «en la tibieza».

«Por todo esto hay que darle gracias al actual presidente, es responsable, cuando usted quiere gobernar en la tibieza, cuando usted no quiere entender quién lo eligió sino que quiere gobernar para las élites, ocurren estas cosas», señaló Cabello en la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Al ser consultado sobre si Kast decidiera expulsar a los migrantes venezolanos de Chile, el considerado número dos del chavismo señaló que serán recibidos con «los brazos abiertos».

Fotografía de archivo del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, en Caracas (Venezuela)

No descartó que el presidente electo lleve esta política porque, señaló, debe hacer caso a su «amo», en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«¿Que quieren expulsar a los venezolanos? bueno esa es la orden allá (Estados Unidos), su amo hace lo mismo. Tiene que hacer lo mismo porque sino se raya (queda expuesto) y además este seguramente le va a poner su toque personal», agregó.

Las medidas de Kast contra la migración

Ultraliberal en lo económico, Kast se convertirá en marzo en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

Uno de los ejes centrales de Kast es el tema migratorio. Centró su discurso en la expulsión de inmigrantes en situación irregular, aunque durante la campaña fue moderando el tono y llegó a plantear que buscaba «invitarlos a salir» del país.

En su plan denominado «Escudo Fronterizo», con claras similitudes a la política de Trump, llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), defiende la instalación de muros de más de 5 metros de altura, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos.

También defiende el uso de la fuerza del Estado en los casos necesarios en la frontera. Asimismo, se comprometió a sancionar a los empleadores que contraten inmigrantes irregulares y prohibirá alquilar viviendas a este tipo de inmigrante.

Caracas / EFE