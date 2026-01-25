Maduro Guerra: Venezuela no puede olvidar el ataque de EE.UU. del 3 de enero

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, afirmó este domingo que Venezuela no puede olvidar el ataque militar de Estados Unidos, ocurrido el pasado 3 de enero, en el cual fue capturado su padre junto a Cilia Flores.

"Cuando nos veamos en el espejo no podemos olvidar lo que pasó el 3 de enero y los llamados a la diplomacia y a la paz que hemos venido haciendo", dijo el diputado durante un encuentro religioso en la Plaza Bolívar de Caracas.

Maduro Guerra afirmó en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el ataque estadounidense causó una herida que, aseguró, el país está "sanando" con "fe, con trabajo".

"Vamos a seguir consolidando nuestro país hacia la paz, hacia el futuro, hacia la prosperidad, y hacia una victoria", agregó.

Sin embargo, señaló que "la marca" del ataque militar va a quedar "toda la vida".

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, aseguró que van a seguir "todos unidos" y reiteró los llamados a unidad nacional.

Asimismo, indicó que las autoridades encabezan "jornadas sociales" y "llevando psicólogos, psiquiatras", para atender a la población afectada por los ataques, ocurridos en Caracas y los estados La Guaira, Miranda y Aragua.

Caracas / EFE