Maduro firma ley aprobatoria de tratado con Rusia para "potenciar y blindar" la relación

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó la ley aprobatoria del denominado Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia, con el fin de "potenciar y blindar las relaciones de alto nivel" entre ambos países, según el equipo de prensa del mandatario.

El acuerdo, suscrito el pasado mayo por Maduro y su homólogo ruso, Vladímir Putin, tiene "una vigencia de diez años y se renovará automáticamente cada cinco, con la intención de afianzar la estructura de la asociación estratégica", y abarca, principalmente, los sectores financiero y energético, indicó Prensa Presidencial.

Entre sus objetivos, destacó el "desarrollo de mecanismos que faciliten el comercio y la inversión sin dependencia de sistemas financieros occidentales", la colaboración "en sectores vitales como petróleo, gas y minería" y una "mayor coordinación" en organismos internacionales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la firma, durante un encuentro de Maduro con el embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, a quien el mandatario expresó que se trata del "mejor regalo" para ambas naciones aliadas, que cuentan, dijo, con una "asociación estratégica de cooperación cada vez más sólida y fuerte".

Momento del acuerdo

Asimismo, celebró que la firma del documento se llevara a cabo el día del cumpleaños del presidente ruso, a quien felicitó y envió "las bendiciones del pueblo de Venezuela".

Maduro también agradeció a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista, que "aceleró" el debate de la ley, sancionada el pasado 30 de septiembre.

El domingo, el canciller venezolano, Yván Gil, expuso a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la situación de seguridad en el Caribe ante las "amenazas" que, dijo, representa el despliegue naval de EE.UU. en la zona.

El país norteamericano mantiene al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido cerca de las costas de Venezuela para, según EE.UU., combatir al narcotráfico, un argumento que rechaza Caracas, que denuncia un plan para propiciar un "cambio de régimen" e imponer un gobierno "títere".

Caracas / EFE