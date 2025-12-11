Maduro dice que el destino de Estados Unidos y Venezuela tiene que ser el respeto

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el destino de su país y de Estados Unidos debe ser el del respeto, la amistad y la cooperación, en momentos de tensión por el despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También afirmó que en Venezuela la organización criminal El Tren de Aragua fue eliminada, gracias a la labor de los cuerpos de seguridad y por eso aplaudió su labor contra bandas de este tipo.

Insistió este jueves en que la banda Tren de Aragua, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, fue derrotada y desaparecida del país por las fuerzas de seguridad.

"Nosotros derrotamos a ese grupo del Tren de Aragua, lo desaparecimos con la ley y la Constitución en la mano, y a todos los grupos delincuenciales", afirmó el mandatario durante una visita a una comuna en Caracas, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Convicción

En este sentido, aseguró que el país suramericano "goza de una gran seguridad" porque, dijo, el sistema policial, de inteligencia y contrainteligencia es "uno de los mejores del mundo".

Asimismo, cuestionó que se acuse a su Gobierno de supuestamente enviar "delincuentes" a Estados Unidos, una acción de la que acusó a varios dirigentes de la oposición, incluyendo a la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien llegó este miércoles a Oslo (Noruega), donde se entregó el reconocimiento.

"Crearon una red de trata de personas, y en esa red de trata de personas se llevaron por el Darién hacia Estados Unidos a un grupo reconocido de delincuentes", dijo, en referencia al Tren de Aragua.

El mandatario agregó que "hace tiempo" su Administración entregó pruebas de estas acusaciones al "Gobierno anterior" y al "Gobierno de ahora" en Estados Unidos, en referencia a los Ejecutivos del expresidente Joe Biden y el mandatario actual, Donald Trump.

Banda criminal

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela; está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos. De hecho, la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para clasificar al Tren de Aragua -además de carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13- como organizaciones terroristas.

La tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han venido en aumento desde agosto, cuando el país norteamericano desplegó fuerzas militares aeronavales cerca de aguas venezolanas que, afirma, son parte de su lucha contra el narcotráfico, mientras que Caracas insiste en que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de gobierno.

Caracas / EFE