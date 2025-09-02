Maduro: Compañías energéticas europeas que "no necesitan licencias" para producir en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo a las empresas energéticas de Europa que "no necesitan licencias" de Estados Unidos para operar en el país caribeño.

"¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres, vengan a producir, sigamos produciendo con licencias o sin licencias", dijo el mandatario en una rueda de prensa con medios extranjeros.

El líder del chavismo señaló que si bien la norteamericana Chevron recibió una licencia para seguir operando, después de que Washington revocara el permiso en mayo, todo aquel que "quiera invertir de Estados Unidos en petróleo" será "siempre" recibido para trabajar, en el marco de la Ley y de la Constitución venezolana.

Caracas / EFE