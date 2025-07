Madres y familiares realizarán concentración frente a la Nunciatura Apostólica para pedir apoyo en la liberación de los presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) convocó para este viernes 18 a una concentración frente a la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Caracas, con la finalidad de solicitar a la iglesia su apoyo en la “lucha por la liberación” de más de 900 personas que se encuentran recluidas en distintos penales del país.

La actividad, en la que participarán madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos, coincide con la conmemoración del Día Internacional de Nelson Mandela.

“En un tiempo marcado por la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, hacemos un llamado a la conciencia y al compromiso: no puede haber santidad celebrada mientras haya inocentes tras las rejas. Que esta jornada sea signo de fe activa, esperanza que no se rinde y lucha que no se detiene”, apuntó el Clippve a través de un comunicado.

Reporte

Según el último reporte de la ONG, Foro Penal, en el país existe un total de 940 presos políticos, de los cuales 844 son hombres y 96 mujeres. Asimismo, se apunta que permanecen privados de libertad cuatro adolescentes.

La integrante del Clippve, Sairan Rivas, puntualizó que la intención de acudir a la Nunciatura es pedir a la iglesia católica que “se una al clamor de los venezolanos del cese de la persecución, los crímenes de lesa humanidad, las condiciones inhumanas de reclusión y la exigencia de libertad”, para las personas encarceladas injustamente en el país.

El Comité instó a “honrar las últimas del Papa Francisco antes de morir, cuando llamó a actuar con valentía y compasión (…) y a liberar a los prisioneros de guerra y los presos políticos”.

La ONG señaló que “la justicia necesita ser restituida en el país y la dignidad no puede permanecer encerrada”.

Caracas / Redacción Web