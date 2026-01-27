Madres de presos políticos se niegan a dejar campamento frente a una cárcel en Caracas

Las madres y familiares de presos políticos apostados en las afueras de un comando de la Policía en Caracas se negaron este lunes a abandonar su campamento para seguir exigiendo libertades plenas, en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Tras más de dos semanas de vigilias y noches consecutivas en la entrada del centro, una veintena de personas, la mayoría mujeres, usaron sillas y una pancarta, con el mensaje ‘Libertad para todos. De Zona 7 a la Libertad’, para bloquear el tráfico e impedir el paso de vehículos hacia el comando Zona 7, de la Policía Nacional en la zona de Boleíta, en el este de Caracas, donde se mantienen recluidos varios presos políticos.

Entre los familiares estaba Reyes Flores, la madre de un preso político que se unió a la protesta porque, dijo a EFE, siente que tiene que «apoyar a estas mujeres guerreras», en referencia a las otras madres.

Flores explicó que su hijo, Bruno Juárez, está encarcelado en la comisaría policial de La Yaguara, en el oeste de Caracas, y que lo visitó antes de participar en la protesta.

«¿Qué voy a hacer yo en la casa? Yo también tengo que hacer algo por mi hijo, yo quiero la libertad», declaró a EFE.

Según relató, su hijo y su pareja, Gabriela Montes, fueron detenidos en 2021 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, al llegar en un vuelo proveniente de Madrid, donde vivían.

Las autoridades migratorias los detuvieron -contó a EFE- y los acusaron de tener GPS, mapas y otros documentos, en un caso que ella califica como «falso positivo».

La madre explicó que ella y su hijo son familiares de Angélica Flores, esposa del exdirector de contrainteligencia del chavismo Hugo Carvajal, actualmente encarcelado en una prisión federal de Estados Unidos, donde espera sentencia tras declararse culpable por cargos de narcotráfico y posesión de armas.

Montes, la pareja de su hijo, era la cuidadora de los hijos de Carvajal, quien entonces vivía en España.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, reporta que los dos están encarcelados desde el 3 de noviembre de 2021, ambos fueron acusados por «terrorismo», entre otros delitos, por los cuales fueron condenados a 30 años de cárcel.

En la actualidad, el hijo se encuentra en La Yaguara, mientras que su pareja fue trasladada a una prisión en el estado Guárico (centro).

«Tengo tiempo que no sé nada de ella», dijo Flores.

Y aunque funcionarios policiales obligaron a los familiares a reabrir el paso de vehículos, el campamento se mantiene.

Este lunes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que han excarcelado a 808 personas, aunque insistió en que «no hay presos políticos». Ya antes, la mandataria encargada había cifrado en 626 los liberados.

Sin embargo, Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó que ha confirmado 266 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, hasta la mañana de este lunes.

Caracas / EFE