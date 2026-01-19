Machado pide liberación inmediata de Narges Mohammadi, símbolo contra "represión" en Irán

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado pidió la liberación "inmediata e incondicional" de la nobel de la paz 2023, Narges Mohammadi, a quien consideró como un "símbolo de fortaleza" para quienes resisten la "represión y el silencio" en Irán.

A través de X, Machado -galardonada el año pasado con un Nobel de la Paz- subrayó que Mohammadi ha dedicado su vida a la "defensa de la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres, y ha pagado un altísimo precio por su compromiso con la libertad".

Por tanto, envió su solidaridad y respeto a la iraní, así como a su familia y los presos políticos que "hoy sufren persecución por alzar su voz" en Irán, donde se han suscitado protestas desde diciembre que llegaron a su momento álgido en la segunda semana de enero.

"Narges, no estás sola. Tu coraje inspira a millones en todo el mundo. La justicia y la libertad triunfarán en Irán y en Venezuela", expresó Machado.

Las movilizaciones en Irán comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de 'Muerte a la República Islámica' y 'Muerte a Jameneí'.

El pasado 8 y 9 de enero hubo manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, de acuerdo a cifras del Gobierno iraní.

Según la fundación de Mohammadi, la iraní fue detenida de forma "violenta" el pasado 12 de diciembre, durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un conocido abogado que fue encontrado muerto en su oficina de Teherán.

Libertad condicional

La premio nobel de la paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país y no le emiten un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones y condenada en nueve. A pesar de esto, ha seguido denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, entre ellos la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

Caracas / EFE