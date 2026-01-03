Machado pide estar atentos a transición en Venezuela y dice que González debe asumir poder (+Documento)

La líder opositora y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llamó este sábado a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se "concrete la transición" y aseguró que Edmundo González Urrutia "debe asumir de inmediato" el poder en Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en medio de un ataque .

Machado se pronunció tras los ataques en un documento electrónico / Foto: Prensa María Corina Machado

"Edmundo González Urrutia «debe asumir de inmediato» el poder en Venezuela", agregó.

Caracas / EFE