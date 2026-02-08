Machado: "No descansaremos hasta liberar a cada uno de los presos políticos"

La líder opositora María Corina Machado expresó su satisfacción por las excarcelaciones de presos políticos que se realizaron este domingo 8 de febrero, a quienes llamó héroes.

"Henry, Perkins, Luis, Cathy, Dignora, María, Nikoll, Alby… Mis hermanos, mis compañeros de lucha, mi familia Vente, después de tantos meses de secuestro e injusticia, hoy pueden abrazar a sus familias y reencontrase con los suyos", escribió Machado.

En su mensaje manifestó su deseo de recorrer el país junto a cada uno de ellos y trabajar juntos por Venezuela.

"Los quiero con el alma! No descansaremos hasta liberar a cada uno de los presos políticos y hasta que todos vuelvan a casa".

Valentía

Machado destacó la entrega y valentía de todos los dirigentes políticos que han estado en prisión por causas políticas. "Vamos por la libertad de toda Venezuela".

Al cumplirse un mes del anuncio oficial realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero sobre el inicio de un proceso de excarcelaciones, este domingo al menos 18 presos políticos fueron excarcelados.

Entre los liberados esán Luis Somaza, Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Alby Colmenares, Nikoll Arteaga, Ángel Luna, Jesús Armas, Perkins Rocha, Luis Tarbay, Nancy Camacaro, Dignora Hernández, Catalina Ramos, María Oropeza, Robert Franco y Juan Pablo Guanipa.

Caracas / Tal Cual