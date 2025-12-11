jueves
, 11 de diciembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Machado inaugura muestra sobre la lucha venezolana por la democracia en museo de Noruega (+Video)

diciembre 11, 2025
Machado (centro), ganadora del Premio Nobel de La Paz, asistió a la inauguración de la exposición en Oslo / Foto y videos: @convzlacomando

Un museo de Oslo, Noruega,inauguró la Exposición del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. La muestra, de acuerdo con medios nacionales de internacionales, fue titulada Democracia en el Precipicio es un proyecto impulsado el Centro Nobel.

Según los representantes de la Organización Nobel, que les declararon a los medios de comunicación en Oslo, "la exposición busca ser un reflejo vívido de «la lucha por la democracia que ha llevado adelante la oposición venezolana. El contenido de la muestra es dual: por un lado, abarca imágenes y momentos clave de la trayectoria política de Machado, y por otro, documenta la realidad de los jóvenes venezolanos que han tenido que emigrar".

Fotógrafo

    El fotógrafo turco Emin Ozmen. Ozmen, quien fue contratado por el Centro del Nobel de la Paz, viajó a Venezuela en 2019 para capturar imágenes de las protestas contra el gobierno y sus imágenes son expuestas al público para que conozca la realidad de la nación sudamericana.

    Este material documental se ha convertido en una parte esencial de la narrativa de la exposición, que trata de dar a conocer la realidad política y social de Venezuela.

    Caracas / Puerto La Cruz / Redacción Web

     ET 

     PUBLICIDAD

     ET 

     ÚLTIMAS NOTICIAS

    El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram