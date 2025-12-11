Machado inaugura muestra sobre la lucha venezolana por la democracia en museo de Noruega (+Video)

Un museo de Oslo, Noruega,inauguró la Exposición del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. La muestra, de acuerdo con medios nacionales de internacionales, fue titulada Democracia en el Precipicio es un proyecto impulsado el Centro Nobel.

Según los representantes de la Organización Nobel, que les declararon a los medios de comunicación en Oslo, "la exposición busca ser un reflejo vívido de «la lucha por la democracia que ha llevado adelante la oposición venezolana. El contenido de la muestra es dual: por un lado, abarca imágenes y momentos clave de la trayectoria política de Machado, y por otro, documenta la realidad de los jóvenes venezolanos que han tenido que emigrar".

Fotógrafo

El fotógrafo turco Emin Ozmen. Ozmen, quien fue contratado por el Centro del Nobel de la Paz, viajó a Venezuela en 2019 para capturar imágenes de las protestas contra el gobierno y sus imágenes son expuestas al público para que conozca la realidad de la nación sudamericana.

Este material documental se ha convertido en una parte esencial de la narrativa de la exposición, que trata de dar a conocer la realidad política y social de Venezuela.

