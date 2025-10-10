Machado: Este premio Nobel es de cada venezolano

La dirigente de Vente Venezuela (VV) María Corina Machado difundió este viernes un comunicado para agradecer y aceptar, en nombre del país, la entrega del Premio Nobel de la Paz, anunciado en horas de la mañana en Oslo, Noruega.

Dirigiéndose a “cada venezolano” dijo que el premio otorgado es, de todos los ciudadanos. “Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta”.

“Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación (…) La maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”, apuntó la líder opositora a través de un texto publicado en redes sociales.

Machado acotó que, a pesar de las adversidades, se ha “forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos” uniendo a la nación “en un anhelo poderoso: Paz en Libertad”.

Agregó que la “larga travesía ha conllevado costos” como “miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra”.

Según la dirigente de VV, el país está muy cerca de “alcanzar su objetivo”. “Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato” de acuerdo a lo que se manifestó “contundentemente en la victoria electoral” de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

Machado agradeció igualmente a los “pueblos de las Américas y el mundo y a sus valientes lideres” por el respaldo a la causa del país.

“Nuestro pueblo entendió que no puede haber Paz sin Libertad y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física”.

Finalizó su escrito señalando que ahora se “avanza con más fuerza, confianza y fe inquebrantable”.

Caracas / Redacción Web