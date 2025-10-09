LVBP presentó la temporada 2025-2026, que marcará su aniversario 80

La temporada 2025-2026 se disputará en el marco de los 80 años de historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y por esa razón está preparada una celebración.

Mariana Moreno, periodista de la LVBP, informó que la campaña, que comenzará el 15 de octubre en Barquisimeto y se jugará en honor a David Concepción, fue presentada oficialmente este miércoles. En el acto se recordó entre aplausos al recientemente fallecido Buddy Bailey.

“Estamos felices de llegar a 80 años de existencia y por eso esta temporada será especial”, dijo el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano. “Hemos hecho una revisión histórica del recorrido de la liga, que es una de las mejores del Caribe, y es un honor que David haya aceptado el homenaje. Es perfecto”.

“Celebraremos este aniversario con un gran campeonato”, prometió Palmisano. “Omar López (el mánager de la selección venezolana para el Clásico Mundial de Beisbol) nos pidió un programa para que vengan los caballos a ser parte de los 80 años y también a prepararse para el Clásico Mundial”.

El viceministro de Deporte, Juan Carlos Amarante, también estuvo en la rueda de prensa: “Se dice fácil, pero son 80 años dándole alegría y valores a nuestros niños, a nuestro pueblo. Es una pasión. Estamos contentos de ver el trabajo de la LVBP y también de que se jugará en honor de un gran hombre que con todos sus logros llevó a Venezuela en alto”.

Sistema de competencia

El gerente general de la LVBP, Amador Montes, ofreció detalles sobre el campeonato que está por comenzar: “Ofreceremos un espectáculo de calidad para toda la familia venezolana”.

La ronda regular tendrá 56 partidos para cada equipo y cada serie particular constará de ocho juegos. Los mejores cuatro conjuntos en la tabla de clasificación avanzarán directamente al Round Robin, mientras que quienes ocupen el quinto y sexto puesto disputarán el Play In o serie del Comodín

“El 15 de octubre será el partido inaugural entre los campeones, Cardenales de Lara, contra Tigres de Aragua. El 16 se activarán las otras sedes”, detalló Montes. “La temporada regular terminará el 27 de diciembre para que el Play In se juegue el 28 y 29 de diciembre y el 2 de enero comience el Round Robin”.

Las dos mejores escuadras del todos contra todos ganarán el boleto a la final, que se espera comience a disputarse el 23 de enero. “La fecha es tentativa para tener flexibilidad en caso de presentarse alguna eventualidad. Si hay necesidad de un juego extra será el 22 de enero”, explicó el gerente.

Para esta zafra se conservarán algunas condiciones, como los 34 jugadores en cada roster semanal, el programa antidopaje, el código de ética y disciplina, y las reglas de MLB (el uso del reloj de pitcheos, el tamaño de las bases, limitaciones en el número de virajes del pitcher a las bases, prohibición del shift defensivo): “todo en beneficio del espectador y para mostrar que el beisbol también puede ser dinámico”.

En las repeticiones de jugadas habrá una novedad. Ahora, los árbitros se quedarán en el terreno y habrá un quinto árbitro revisando las jugadas y será quien avisará la decisión. Palmisano reveló que esto se hará “para acelerar el juego y como una sugerencia de Oswaldo Guillén (exmánager de Tiburones de La Guaira y actual estratega de Tigres de Aragua)”.

Celebración de la LVBP

Miguel López, gerente de Mercadeo de la LVBP, aseguró que los festejos por el aniversario ya comenzaron con el Festival del Fanático, que tuvo actividades en ciudades donde no hay equipos profesionales, como San Cristóbal y Punto Fijo, pero hay más planes.

“En alianza con el Museo del Beisbol lanzaremos un Eco Album de la LVBP en formato híbrido. Será posible el intercambio virtual pero también habrá cartas físicas de los 80 mejores peloteros en la historia de la LVBP”, informó. Mini juegos en línea, una campaña en medios de comunicación y eventos en cada estadio forman parte de la programación para la conmemoración del 80 aniversario de la liga.

Caracas / Redacción Web