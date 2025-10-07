LVBP 2025-2026: Cinco de los ocho dirigentes han estado en la Serie del Caribe

Serán ocho los managers que estarán presentes en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y del grupo, cinco cuentan con experiencia en la Serie del Caribe. Entre ellos se encuentra Oswaldo "Ozzie" Guillén, quien esta vez dirigirá a los Tigres de Aragua, luego de haber conquistado el campeonato con los Tiburones de La Guaira en la Serie del Caribe de Miami 2024.

Nelson de La Rosa, integrante del departamento de prensa de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), informó que en la venidera contienda también trabajará como timonel Eduardo “Eddie” Pérez, quien estará al mando de los Navegantes del Magallanes y buscará el campeonato que le permita asistir a la Serie del Caribe 2026, tras haber dirigido a los Tigres de Aragua que finalizaron en el segundo lugar en la Serie disputada en Santo Domingo 2016.

Lipso Nava, quien estará con las Águilas del Zulia, ya dirigió a ese mismo equipo en la Serie del Caribe de Culiacán 2017, quedando en el tercer lugar. De manera similar, José Alguacil volverá a dirigir a los Leones del Caracas, con quienes resultó subtitular en la Serie celebrada en La Gran Caracas–La Guaira en febrero de 2023.

Otro dirigente experimentado

El quinteto de dirigentes con experiencia en la Serie del Caribe se completa con Henry Blanco, quien este mismo año dirigió a los Cardenales de Lara en Mexicali y ahora buscará nuevos retos con los Bravos de Margarita.

La lista de managers para la próxima temporada de la LVBP se completa con los debutantes César Izturis (Cardenales de Lara), Asdrúbal Cabrera (Caribes de Anzoátegui) y Gregorio Petit (Tiburones de La Guaira), quien incluso participó como jugador en la Serie del Caribe de Isla Margarita 2010.

Santo Domingo / Redacción Web