Lula: Si Delcy quiere convocar a elecciones o no, es problema de ella

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo este viernes un llamamiento a la no injerencia política en Venezuela, subrayando que hay que respetar las decisiones que el país tome sobre su destino.

"Venezuela es destino de los venezolanos. Nosotros tenemos que respetar las decisiones de que Venezuela cuide su destino. Si la presidenta está en el poder legítimamente porque en la medida que el presidente cayó, ella era vicepresidente y asumió, si ella quiere o no convocar elecciones es un problema de ella, de su partido y del pueblo de Venezuela", dijo.

Lula se pronunció junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa al término de la primera cumbre bilateral España-Brasil, celebrada en Barcelona.

El mandatario brasileño, de 80 años, sostuvo que él ya tiene "muchas preocupaciones en Brasil" como para preocuparse también de Venezuela: "Quiero que Venezuela la pase bien, que vuelva a ser un país feliz sin la tutela de nadie", recalcó.

Su presencia en España coincide con la de la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que se encuentra en Madrid y fue recibida igualmente este viernes por el presidente del Partido Popular (PP) español, el conservador Alberto Núñez Feijóo.

Este último, al recibirla en la sede de su formación en la capital española, reclamó en primer lugar que Machado "pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes".

Barcelona / EFE