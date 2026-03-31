Lula pide "madurez" al Consejo de Seguridad de la ONU y dejar de fomentar guerras

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió este martes "madurez" a los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para evitar que, por su omisión, continúen agravando la inestabilidad global e incentivando conflictos armados en todo el mundo.

El líder progresista afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU fue creado hace 80 años para promover la paz en el mundo, pero que actualmente lo que está haciendo es incentivando la guerra.

Afirmó que los cinco miembros permanentes del Consejo (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) aprovechan su poder de veto para impedir la búsqueda de soluciones en guerras de los que ellos forman parte o tienen interés.

"Por eso quiero enviarle un recado a esos señores: Maduren. el mundo necesita de paz y no de guerra. El mundo necesita de trabajo, educación, salud, diversión… No de más conflictos", aseguró el mandatario brasileño en un acto público en Sao Paulo.

Una reflexión

Según Lula, lo ocurrido en las últimas semanas en Cuba, Venezuela e Irán demuestra que el Consejo de Seguridad perdió el poder para evitar los conflictos.

Agregó que el conflicto en Irán provocó un aumento de los precios de los combustibles en todo el mundo y que ese reajuste se reflejará en los precios de los alimentos, lo que terminará afectando a las poblaciones más vulnerables en todos los países, incluyendo Brasil.

"Esa guerra es de (el presidente estadounidense Donald) Trump y no de la población brasileña y no tenemos por qué ser víctimas de esa guerra", afirmó.

Artículo de referencia

Lula hizo referencia a un artículo de opinión suyo publicado el lunes en periódicos de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad, en el que afirmó que la "fragilidad" de ese organismo ha contribuido para el agravamiento de los conflictos en todo el mundo.

En el artículo, el gobernante asegura que los recientes episodios de violación a las reglas internacionales en escenarios como Afganistán, Irán, Irak, Libia, Siria, Ucrania, Gaza y Venezuela reflejan un continuo deterioro del orden internacional.

"Y la línea que separa lo que es permitido de lo que es prohibido fue siendo borrada con la omisión cómplice del Consejo de Seguridad", afirmó en su artículo el líder progresista, para quien "cada situación de violación del derecho internacional es una invitación a nuevas violaciones".

Brasilia / EFE