Luis Torrens despachó cuadrangular en victoria de Mets sobre Tigres

Mets de Nueva York venció el martes 12-5 a Tigres de Detroit, en un encuentro disputado en el Comerica Park, en el que sus bateadores conectaron hasta cuatro cuadrangulares, uno de ellos con sello venezolano.

El carabobeño Luis Torrens desapareció la bola por el jardín derecho de la casa de los bengalíes, en el cuarto capítulo y con dos compañeros en circulación, para coronar un racimo de cinco anotaciones que colocó la pizarra 6-1.

Para el receptor, que terminó ese partido de 5-2 con par de anotadas y trío de empujadas, el vuelacercas que conectó fue el quinto de la temporada. Además llegó a 29 rayitas impulsadas, cinco de ellas en los últimos dos desafíos, por lo que está teniendo un buen arranque de mes.

De hecho en los primeros dos careos de septiembre, ambos ante la novena bengalí, Torrens registra cinco inatrapables en ocho visitas al plato. Suma cuatro carreras anotadas y las cinco fletadas, no tiene ponches ni boletos y se robó una base.

Campaña redonda

El infielder de Medias Blancas de Chicago, Lenyn Sosa, vive la que de momento es su mejor campaña en la corta trayectoria que tiene en el béisbol de Grandes Ligas.

Sosa conectó la noche del martes su cuadrangular 19 de la contienda en el lauro 12-3 de los patiblancos sobre Mellizos de Minnesota. El nativo del estado Bolívar además llegó a 69 rayitas remolcadas, que supera y por mucho lo que había logrado desde su debut en Las Mayores en 2022.

Vale acotar que tanto en su zafra de estreno como la siguiente veía acción esporádicamente, aunque desde 2024 comenzó a jugar con más regularidad y ahora en 2025 se ha consolidado.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo