Luis Pacheco quiere que Bravos vuelva a la Gran Final de la LVBP

El lanzador derecho Luis Pacheco está de vuelta a una nueva campaña con Bravos de Margarita desde la primera jornada de pretemporada, tras actuar en ligas menores con los Yankees de Nueva York, con quienes llegó hasta su sucursal AAA.

“He aprendido muchas cosas nuevas que cuando estuve con Phillies no pude hacerlo. Estoy contento de volver al equipo y traer esos nuevos aprendizajes para los muchachos y quienes lo necesiten para apoyar al equipo'', expresó en un diálogo con Trina Ballesteros, jefa de prensa de Bravos.

Asimismo, Pacheco aseguró que viene con un reto muy importante este año: “Volver a la final y sacarnos esa espina del año pasado. Obviamente, fue una buena experiencia, donde aprendimos mucho, pero teniendo una oportunidad de volver a la final las cosas pueden pintar diferente. El grupo está muy bien conformado”.

Disposición

“Pache” dejó muy claro que trae para esta nueva campaña con la “Máquina de Guerra”: “La disposición de siempre, para lo que el nuevo staff técnico necesite. Lo más importante es estar saludable, cuando uno está saludable todo puede salir bien. Apoyar a los muchachos, a los novatos y crear un núcleo en el bullpen para en situaciones claves se pueda hacer el trabajo”.

También compartió el principal consejo que le da a los jugadores jóvenes, que buscan su primera oportunidad en el equipo: “Cada día hay que dar el 100%, siempre nos están evaluando aunque uno no lo crea. La actitud y el desempeño en la práctica es muy importante. Si se hacen las cosas bien en la práctica, en el juego todo es mucho más fácil”, finalizó.

Porlamar / Redacción Web