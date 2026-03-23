Luis Montero se adjudicó el premio Jugador Más Valioso en la tercera semana de la SPB

La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), anunció el lunes que Luis Montero fue el Jugador Más Valioso (JMV) de la tercera semana de la temporada 2026.

Frederlin Castro, jefe de prensa de los saurios, informó que el ala-pívot dominicano, fue elegido tras la votación de la Comisión Técnica y la prensa acreditada por la SPB.

Montero promedió 16.5 puntos, 10.5 rebotes, 3.5 asistencias, 3.0 robos y 1.5 bloqueos en los dos partidos que disputó el equipo caraqueño en la tercera semana. Tuvo un 54.5% de acierto en tiros de campo (12/22) y un 72.7% en tiros libres (8/11) para una valoración de 52.

Triunfos capitalinos

En el pasado septenario, Cocodrilos derrotó a Marinos de Anzoátegui (85-76) y a Héroes de Falcón (83-73) en el Parque Naciones Unidas. Allí “The Ghost” consiguió doble-doble con 14 puntos y 12 rebotes en el último tope.

Luis David cerró la semana como tercero en rebotes defensivos (43) y sexto en rebotes totales con average de 8.8 por encuentro.

Caracas / Redacción Web