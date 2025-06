Luis Mérida: "lo mejor de la temporada fue estar entre los cuatro mejores de Chile"

Luego de digerir el trago agrio de haber sido barrido en semifinales por el actual campeón, Leones de Quilpué, el alero de Atlético Puerto Varas, Luis "Lobo" Mérida (Bolívar, 1992), empieza a valorar su temporada en la Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile).

Los portovarinos (22-10), inicialmente con el objetivo de acceder al playoff como meta, ostentaron el tercer mejor récord del circuito, barrieron a Municipal de Puente Alto en los cuartos de final y se metieron en el cuadro de honor de la liga.

"Lo mejor de la temporada, aparte de estar entre los cuatro mejores de Chile, fue el grupo humano que se formó, desde el utilero hasta el presidente del club, y creo esa armonía se vio en la cancha, por eso superamos las expectativas. Además, la afición se reencantó con el equipo y pudimos darle la satisfacción de regresar a semifinales después de 10 años", dijo el exjugador de Gigantes de Guayana en Venezuela.

Conversación

- Si bien los barrieron, todos los partidos se definieron por sólo tres puntos y en la última jugada. ¿Qué faltó?

- Fue atípico. Perder los tres partidos en la última posesión... Pienso que la falta de experiencia en estas instancias nos pasó factura. Somos un grupo joven y esos mínimos detalles, ante el actual campeón, nos dejaron afuera.

- ¿Qué balance personal haces de tu temporada?

- 100% satisfecho. Me adapté a lo que me pedía el coach, que era darle descanso a los americanos, di en cancha todo lo que tenía y siento que me sirvió para seguir evolucionando como jugador y como persona. Fue un reto muy agradable de asumir.

- ¿Qué viene para el Lobo en lo inmediato?

- Mi idea es seguir soñando con este bonito proyecto de Puerto Varas que comenzó este año, pero mi contrato ha finalizado. Ahora me dedicaré a descansar y a disfrutar de mi familia. En offseason me centraré en trabajar un poco los detalles físicos y deportivos que me harán seguir creciendo y espero lo mejor, dejando todo en manos de Dios.

Un embajador más en suelo chileno

Mérida fue uno de los seis venezolanos que disputaron la campaña de básquet profesional en Chile. En su temporada, el guayanés promedió 7,3 puntos, 3,2 rebotes y 0,9 asistencias en 38 partidos (incluyendo Liga Nacional y Copa Chile).

- Siempre son frecuentes los duelos entre venezolanos. Contra Leones en semifinales te tocó enfrentarte a Ángel Moisés Galaviz y Sergio Mijares, ¿cómoo catalogas ese enfrentamiento?

- Siempre es un honor y un gusto jugar contra compatriotas. Ambos equipos jugamos tan intenso que se dieron roces dentro de la cancha con Mijares. Todo queda ahí. Afuera conversamos y todo bien. Aprovecho para desearle una pronta recuperación por su lesión en la rodilla. Y con Galaviz somos buenos amigos, fuimos compañeros de habitación cuando coincidimos en Leones.

Mérida ya comenzó su descanso en Santiago, la capital chilena. Pero su ambición por seguir trascendiendo no toma vacaciones.

Santiago / León Aguilar