Luis García tuvo un regreso triunfal a las Grandes Ligas

El lanzador venezolano Luis García tuvo un regreso triunfal al béisbol de Grandes Ligas. Luego de más de dos años de inactividad por lesión, el serpentinero abrió un juego para Astros de Houston y lo hizo de manera sólida.

García, con el calor de su público en el Daikin Park, enfrentó a Angelinos de Los Ángeles. Trabajó seis entradas y le fabricaron tres carreras (todas en el cuarto episodio), permitió tres imparables (dos de ellos cuadrangulares), ponchó a seis y no dio boletos.

Con la actuación desde el morrito el pelotero nativo del estado Bolívar contribuyó en la victoria de los siderales con pizarra de 8-3 sobre los californianos. El derecho, que no ganaba un partido desde el 25 de abril de 2023, se apuntó el lauro del lunes a su cuenta personal.

Larga ausencia

Hay que recordar que Luis García no lanzaba en Las Mayores desde el primero de mayo de 2023, cuando salió por lesión apenas inició su trabajo ante los Gigantes de San Francisco. Posteriormente tuvo que pasar por el quirófano para recibir la temida operación Tommy John y en su proceso de recuperación tuvo algunas recaídas.

Sin embargo, la larga ausencia tuvo su fin el lunes primero de septiembre, 28 meses después, por lo que la victoria seguramente es de gran valor para García más allá del número en su registro personal.

Altuve la botó

Hay que señalar que en el desafío ante los Angelinos el derecho guayanés tuvo el apoyo ofensivo de sus componentes, liderados por su coterráneo José Altuve.

"Astroboy" conectó un cuadrangular de dos carreras más un doble impulsor de una para irse de 4-2 con trío de remolques y una anotada.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo