Lubanz edición Navidad arranca el próximo viernes en Tronconal IV

El próximo viernes 21 de noviembre arranca la edición Navidad de la Liga Urbana de Baloncesto Anzoátegui (Lubanz), que se disputará en la cancha "Los Bulls" de Tronconal IV, en Barcelona.

Serán ocho equipos los que midan fuerzas en este certamen de cierre de año, que contará con la participación de jugadores profesionales y se extenderá hasta el 13 de diciembre.

Vale recordar que en la primera edición del torneo, desarrollada a mediados de este año, el equipo Jhonatan Machado se quedó con los máximos honores tras superar en una emocionante final a Capitanes Basketball.

Participantes

La Lubanz edición Navidad tendrá un total de ocho equipos, empezando por Club Bulls que partirá como local en su terreno. También están Team 23 de Enero, Mutgor, Team 4 Caras, Vereda Anzoátegui, 12 Flash, la selección sub 18 del estado Anzoátegui y la Academia Marinos.

Uno de los principales atractivos del torneo urbano es que basquetbolistas profesionales vean acción, lo que le permite a los aficionados verlos mucho más de cerca.

Algunos de los que jugaron en la primera edición fueron Gregory Vargas, Humberto Bompart, Edgar "Petare" Martínez, Eliézer Montaño, Raymond Roca, Emilio Capparé, entre otros.

