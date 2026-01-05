"¡Los queremos de vuelta!", chavistas exigen a Trump la liberación de Maduro y su esposa

Cientos de simpatizantes del chavismo se movilizaron en Caracas para exigir al presidente de EE.UU., Donald Trump, la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados la madrugada del sábado por el país norteamericano, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

'El imperio los secuestró. ¡Los queremos de vuelta!', se leía en varias imágenes de Maduro, algunas junto a Flores, que portaban los asistentes.

Con estas fotos, también del fallecido mandatario Hugo Chávez, banderas del país, camisetas y gorras alusivas al chavismo, los manifestantes marcharon por varias cuadras de una de las principales avenidas de la capital, la Urdaneta.

El recorrido culminó cerca de la oficina de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo ordenó el sábado asumir como mandataria encargada.

En la movilización se encontraban también varios ministros, diputados y otras autoridades, entre ellas la titular de Salud, Magaly Gutiérrez, quien, en declaraciones a EFE, acusó a la Administración de Trump de "secuestrar" a Maduro y a la primera dama durante un ataque que calificó de "vil y cobarde".

Movilización

"Esta movilización es para el rescate de nuestros secuestrados, el pueblo movilizado es el único que puede ejercer la presión real para que nuestro presidente y nuestra primera combatiente sean liberados", aseguró.

La ministra denunció que EE.UU. ha "bombardeado instalaciones de salud", entre ellas, almacenes con insumos en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.

Además, aseguró que el oficialismo estará en "movilización permanente" hasta que Maduro y Flores, a quienes consideró "secuestrados", estén de vuelta en el país y el líder chavista "gobernando junto a su pueblo".

'Free Maduro'

Muchos de los chavistas tenían carteles, algunos con mensajes en inglés como 'Free Maduro' y 'Free the president'.

Asimismo, coreaban consignas como 'Maduro, aguanta, el pueblo se levanta'.

Manuel Echenique, de 64 años, describió al gobernante como "el hombre de la paz".

En ese sentido, advirtió que sin él, "no va a haber paz, pongan a quien pongan" en el poder.

Exigencia

"Donald Trump, devuélvannos a Nicolás, te lo pedimos, que lo sepa el mundo entero", dijo a EFE Echenique, quien afirmó estar dispuesto "a todo" hasta "vencer".

Un grupo caminaba exhibiendo los muñecos de Súper Bigote y Súper Cilita, los personajes de una serie animada del oficialismo.

Junto a la movilización también se encontraban escoltas, funcionarios policiales -algunos con gorras marcadas con el lema 'Dudar es traición'- y personas armadas sin identificación.

Al final de la marcha, hablaron varios funcionarios, entre ellos Rosinés Chávez, hija del fallecido gobernante Hugo Chávez, y presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), quien dijo que están defendiendo la patria.

Tamaris Hernández, integrante de un circuito comunal bautizado 'Chávez, comandante invicto', dijo a EFE que vivió "momentos terribles" desde que su nieto de 10 años los despertó en casa diciendo que Trump estaba "invadiendo la patria".

Más palabras

"El Gobierno norteamericano pretende desestabilizar la patria que, de hecho, lo ha intentado, pero no lo va a poder lograr, porque aquí está un pueblo digno que se mantiene en la calle", afirmó.

Ella calcula que le queda en casa comida para unos 15 días, y aseguró que se mantendrá movilizada incluso si se le acaban las reservas.

"Voy a estar en la calle exigiendo que nos devuelvan a Nicolás Maduro y a la primera dama", añadió Hernández.

Maduro y Flores comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU., confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

El líder chavista, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE.UU. y delitos relacionados con armas automáticas.

Caracas / EFE